Aivohalvaukset iskevät nuoriin koronasairaisiin, lääkärit varoittavat

Nuoret ja riskiryhmään kuulumattomat aivohalvauspotilaat huolestuttavat Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltalaislääkärit varoittavat aivohalvauksen riskin kasvavan nuorten ja keski-ikäisten koronapotilaiden kohdalla, uutisoi The Washington Post. Lukuisat yhdysvaltalaissairaalat ovat kertoneet aivohalvauspotilaiden määrän kasvaneen merkittävästi koronaepidemian myötä. New Yorkilaisessa Mount Sinain saairaalassa suuresta aivovaltimon veritulpasta kärsivien potilaiden määrä on kaksinkertaistunut, ja heistä yli puolella on sittemmin todettu koronatartunta.

Hälyttävintä tapausten määrän kasvussa on kuitenkin se, että Mount Sinain uusista potilaista valtaosa ei kuulunut riskiryhmiin, ja he olivat keskimäärin 15 vuotta muita aivohalvauspotilaita nuorempia.

Myös muista sairaaloista on kantautunut huolestuttavia tietoja. Thomas Jefferson University Hospitals-sairaalaverkosto on kertonut useista suurista aivovaltimon veritulpista kärsivistä alle 50-vuotiaista ja riskiryhmiin kuulumattomista potilaista.

Koronaviruksen on aikaisemmin todettu voivan aiheuttaa useita pieniä veritulppia ympäri kehoa. Tämä saattaa myös selittää nuorten aivohalvauspotilaiden määrän kasvun, tutkijat arvelevat.