”Aivan järjetöntä” – kunnat kilpailevat yritysten kanssa

Kokoomusnuoret vaatii, että kunnat keskittyvät vain niiden ydintehtäviin.

Kuntien lakisääteisten tehtävien määrän kasvun lisäksi moni kunta on lähtenyt kilpailemaan markkinoilla toimivien yritysten kanssa. Useissa kunnissa jaetaan myös erilaisia bonuksia, kuten kotihoidontuen kuntalisiä ja muuttolisiä.

– On aivan järjetöntä, että kunnat ovat lähteneet kilpailemaan markkinoilla toimivien yritysten kanssa. Liiketoimintakokeilut ovat vedonlyöntiä kuntalaisten rahoilla. Jos tulee tappioita, kuntalaiset maksavat, sanoo kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Heidi Hanhela tiedotteessa.

Esimerkiksi Turun kaupungin infrayhtiö Kuntec omistaa Kukkakauppa Flörin, ja Helsingin kaupunki on kokeillut siipiään sähköpotkulautojen kanssa, vaikka alalla toimii useita yksityisiä yrityksiä.

– Puolueiden ja järjestöjen vaaliohjelmat ovat usein kädenlämpöisiä yrityksiä miellyttää kaikkia, varoen ettei kukaan suutu. Suomen kunnat ovat taloudellisesti todella haastavassa tilanteessa, eikä se poliittisella jargonilla muuksi muutu. Kuntien tulee jatkossa keskittyä olennaiseen eli kuntalaisten ja ympäristön hyvinvointiin, toteaa varapuheenjohtaja Samuel Tammekann.

Kokoomusnuoret on koostanut sadan konkreettisen kohdan listan asioista, jotka kunnissa tulisi tehdä. Ohjelmassa vaaditaan normien purkua, kuntien turhien tehtävien ja toimintojen lakkauttamista sekä kuntaveron alentamista.

Samalla ohjelmassa vaaditaan lisäpanostuksia muun muassa mielenterveyspalveluihin ja koulutukseen sekä ympäristönsuojeluun ja kiertotalouteen.

– Meille on tärkeää, että vaaliohjelma kattaa kaikki kuntien hallinnonalat kaavoituksesta ja koulutuksesta soteen ja hallintoon. Ohjelmassa otetaan kantaa niin pieniin yksityiskohtiin kuin laajoihin kokonaisuuksiin. Ilmastonmuutos ei pysähdy yhdellä kasvisruokapäivällä eikä kunnan talous pelastu vain yrityshautomoa perustamalla. Muutos tapahtuu vain tekemällä kovasti töitä kaikilla sektoreilla ja keskittymällä ennen kaikkea sellaisiin asioihin, joilla pystytään oikeasti vaikuttamaan, korostaa kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Sata kuntatekoa

Kokoomusnuorten sata kuntatekoa -kuntavaaliohjelma on luettavissa täältä. Ohjelmassa vaaditaan muun muassa, että:

• Kaupunkien on omassa palvelutuotannossaan hyödynnettävä markkinoita mahdollisimman paljon. Lähtökohtana on oltava se, että jos jonkin tuotteen tai palvelun saa ostettua markkinoilta, ei kunnan tule sitä itse erikseen tuottaa vaan ostaa se ulkopuolelta. Näin tehostamme kunnan toimintaa ja tuemme yrittämistä ja työntekoa.

• Kuntien on otettava tavoitteeksi niissä syntyneiden jätteiden määrän puolittaminen vuoteen 2030 mennessä.

• Kiertotalous on otettava mukaan julkisiin hankintakriteereihin. Kiertotalouden suosiminen sekä tukee kunnan hankintojen kestävyyttä että vauhdittaa uusien kiertotalousmarkkinoiden syntyä.

• Kuntien ei tule tarjota erillisiä houkuttimia, kuten maksuttomia ajokortteja, toisen asteen opiskelijoille.

• Keskineliönormista ja muista vastaavista pienten asuntojen rakentamista rajoittavista normeista on luovuttava kaikissa kunnissa. Kunnissa on voitava rakentaa juuri sellaisia asuntoja, joille on kysyntää.

• Kuntien ja kaupunkien jatkuva velkaantuminen on pysäytettävä. Tämän saavuttamiseksi on uskallettava tehdä kovia menoleikkauksia.