Äitiyslakia ei lähetetä perustuslakivaliokuntaan

Kristillisdemokraattien ja keskustan edustajat esittivät perustuslainmukaisuuden arviointia.

Eduskunta päätti äänestyksen jälkeen, ettei äitiyslakia lähetetä perustuslakivaliokuntaan.

Asian ensimmäisen käsittelyn jatkamisen puolesta äänesti 86 kansanedustajaa ja perustuslakivaliokuntaa lähettämisen mielestä äänesti 29 kansanedustajaa. Äänestyksestä oli poissa 84 kansanedustajaa.

Esityksen äitiyslain lähettämisestä perustuslakivaliokuntaan teki kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen. Esitystä kannatti keskustan kansanedustaja Markus Lohi.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä äänesti kokonaisuudessaan perustuslakivaliokuntaan lähettämisen puolesta. Keskustan ja sinisten eduskuntaryhmät jakautuivat äänestyksessä puoliksi. Perussuomalaisten kansanedustajista seitsemän kannatti lain lähettämistä perustuslakivaliokuntaan ja kaksi äänesti asian käsittelyn jatkamisen puolesta. Muut ryhmät äänestivät lain käsittelyn jatkamisen puolesta.

Kristillisdemokraattien Antero Laukkasen mielestä äitiyslain perustuslainmukaisuutta ja suhdetta Suomen solmimiin ihmisoikeussopimuksiin ei ole arvioitu riittävällä huolella ja tarkkuudella lakivaliokunnassa.

– Minulla on sellainen käsitys, että valiokunnassa halu saada laki voimaan oli suurempi kuin halu ymmärtää sitä, mihin laki käytännössä johtaa, Laukkanen sanoi.

Hänen mielestään Suomen eduskunnan ei tule edistää isättömyyttä.

Lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen (kok.) vetosi valtiosääntöasiantuntijan lausuntoon, jonka mukaan ehdotetut lait eivät ole ristiriidassa lasten oikeuksien kanssa eikä lasten huollosta vastaavien velvollisuuksien kanssa.

Eduskunnan käsittelyssä on kansalaisaloite äitiyslaiksi. Esitysluonnos on oikeusministeriön valmistelema.

Laissa ehdotetaan säädettäväksi, että lapsen äiti on se, joka on synnyttänyt lapsen. Lisäksi laissa on säännökset lapsen synnyttäneen äidin naispuolisen kumppanin äitiyden vahvistamisesta silloin, kun lapsi on hankittu yhteisesti hedelmöityshoitojen avulla. Lisäksi ehdotetaan hedelmöityshoidoista annetun lain muuttamista siten, että naisparien on mahdollista saada hedelmöityshoitoja yhdessä.