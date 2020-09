Äiti viikon pois töistä lapsen testitulosta odottaessa – ”on muuten kallista”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eduskunnassa puhuttiin vuoden viidennestä lisäbudjetista.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) mukaan lisätalousarvio on ”suhteellisen tylsä”. Merkittävämpi havainto budjetista hänen mukaansa on, ettei kevään epidemian vaikutus ollut aivan niin kielteinen kuin pelättiin.

– Sen tähden tämän lisäbudjetin loppusumma on yli miljardin euron parempi kuin aiemmin ajateltiin, Matti Vanhanen totesi eduskunnan täysistunnon debatin aluksi.

SDP:n Johannes Koskinen toivoi, että syksyn mittaan tulee vielä muitakin ilonpilkahduksia tässä suhteessa.

– Tämä ei ole siis mitään reaktiota velkapaniikkipuheisiin, joita viikonvaihteessa Porin suunnalta (kokoomuksen puoluekokouksesta) tuli , Johannes Koskinen sanoi.

– On tärkeää että valtiontalous pidetään hallinnassa, puututaan koronaviruksen terveydellisiin vaikutuksiin, estetään haittoja ja myös talouden ja työllisyyden kehitys pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti vakaalle kasvu-uralle, Koskinen jatkoi.

Kokoomuksen Timo Heinonen ihmetteli, että ”tässä tilanteessa te arvoisa vasemmistohallitus tuotte teknisen lisätalousarvion”. Tilanne on hänestä vakava ja hallituksen toiminta ”lähes vastuutonta”.

– Te ette ole valmiita korjaamaan hallitusohjelmaanne rajusti muuttuneessa tilanteessa, mutta sen tulopuoli on romahtanut. Menoista te pidätte kiinni, vaikka teillä ei ole niihin rahaa, Timo Heinonen syytti.

– Vasemmistolainen politiikka tulee näkymään rajusti suomalaisten kukkarossa tulevina vuosina. Jos korkeat verot ja veronkorotukset olisivat tämän maan ongelmien ratkaisu, niin ei meillä olisi edes ongelmia. Velkaraha ei ratkaise rakenteellisia ongelmiamme.

Heinonen kertoi saaneensa juuri viestin äidiltä, joka oli ollut viikon pois töistä lapsensa koronatestitulosta odottaessa.

– Se on muuten, arvoisa hallitus, kallista tälle perheelle, ja suomalaiselle yhteiskunnalle. Miksi ette ota käyttöön koko testauskapasiteettia? Testaa, jäljitä, hoida -strategia on nyt monessa paikassa Jonota, testaa, odota ja odota -tragedia. Myös lentokenttien tilanne on ontunut.

Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvisen mukaan turvallisuuden tunne ja luottamuksen rakentaminen ovat avaimia sille, että elinkeinoelämä uskaltaa investoida ja ihmiset kuluttaa.

– Voisi sanoa että tämän syksyn kolme isoa teemaa ovat terveys, talous ja työllisyys. Kolme tärkeää t:tä. Nyt on tärkeää, että tämä sali pystyy erottamaan olennaisen epäolennaisesta, Antti Kurvinen sanoi.

– Nykyisellä hallituksella on käsitys oikeudenmukaisuudesta kunnossa ja moraalinen kompassi on kohdallaan, Kurvinen totesi toimeentulotuen epidemiakorvauksiin viitaten.