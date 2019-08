”Aistien ylikuormitus” – South Park animoi USA:n demareiden oudot puheet

Animaatiosarja South Park on yllättänyt animoimalla keskustelun, joka käytiin USA:n demokraattisten sosialistien puoluekokouksessa Atlantassa elokuun alussa. Sen videot lähtivät netissä viraaliksi.

South Parkin animaatio ja alkuperäiset kokoustapahtumat näkyvät alla videoissa. South Park käytti vain ääninauhaa edustajien puheista, jonka vuoksi animaatiossa ei näy esimerkiksi edustajien käsien nostoa ja heilutusta ”offensiivisen” taputuksen sijaan.

Kokouksessa ensin miesedustaja, joka esittäytyi he/him-termeillä, pyysi työjärjestyspuheenvuoron (point of personal privilege) ja sanoi guys-sanan.

– Haluan vain sanoa, että voisimmeko pitää pulinat minimissä? Olen yksi henkilöistä joka on hyvin, hyvin altis aistien ylikuormittumiselle, edustaja vetsia.

– Kiitos toveri, puheenjohtaja kiitti.

Salista nousi toinen edustaja pyytäen työjärjestyspuheenvuoroa. Hän esitti voimakkaan valituksen siitä, että oli käytetty sukupuolittunutta kieltä (guys-sana).

Ensimmäinen puhuja pyysi uuden puheenvuoron. Hän sanoi aistien ylikuormittumisen koskevan tuplasti välihuutelua ja salissa kuhisemista, ”joka myös triggeröi ahdistustani”.

– Toverillisuus ei ole vain, tiedättehän, että pidetään asiat sivistyneinä tai mitä hyvänsä. Se on sitä etteivät ihmiset triggeröidy, ja niin ettei se vaikuta heidän suoritukseensa kokousedustajana. Okei?, edustaja vetosi.

Kokousedustajat nostivat käsiään ja heiluttivat niitä taputtamisen merkiksi.

Alla ylimpänä olevalla Youtube-videolla kolmas edustaja antoi ohjeet nostaa käsiä taputtamisen sijaan, ”joka on hyvin tärkeää”. Hän myös kehotti varustautumaan oikeistolaisiin provokaattoreihin ja ohjeistaa olemaan puhumatta poliiseille.

– Meillä on myös hiljaisia huoneita saatavilla, on valikoima mahdollisuuksia.

