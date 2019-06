Airiston Helmen omistaja HS:lle: En ole vakooja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pavel Melnikov kertoo keräilevänsä saaria.

Viranomaiset tekivät syyskuussa mittavan operaation Airiston Helmi Oy:n Turun saaristossa sijaitseviin kiinteistöihin. Yrityksen omistava venäläinen Pavel Melnikov kertoo Helsingin Sanomille, miksi hän on ostanut lukuisia saaria Airistosta.

− Ihmisillä on erilaisia kokoelmia. Toiset keräävät taidetta, toiset autoja, mutta minä kerään saaria. Pidän niistä. Saarilla on aitoa villiä luontoa, Melnikov kertoo.

Melnikovilla ja Airiston Helmellä kaikkiaan 17 kohdetta useassa saaressa. Suomessa on ihmetelty, miksi Melnikov hankki saariaan tärkeän syväväylän varrelta. Melnikov perustelee hankintojaan leväongelmalla ja sillä, että hänen veneessään on suuri syväys.

− Matalikossa on liejua ja vesi on sameaa. Vesi kukkii. Mitä syvempää, sitä tummempaa vesi on ja sitä vähemmän se kukkii.

Syväväylien läheisyydessä sijaitseville saarille on rakennettu majoitustiloja, helikopterikenttä ja näkyviä valvontajärjestelmiä. Säkkiluodolle on rakennettu peräti yhdeksän vankkaa laituria.

− Tykkään uida, ja uin saaren ympäri laiturilta toiselle. Tuulisella säällä ankkuroin veneen joskus eteläpuolelle, joskus pohjoispuolelle, Melnikov perustelee rakennelmiaan.

Valvontajärjestelmät on rakennettu saarille Melnikovin mukaan siitä syystä, että hän on pitkiä aikoja poissa saaristosta.

− Saarilla on paljon laitureita. Joskus ne lähtevät irti. Haluan nähdä kameran kautta, jos niin tapahtuu.

Puolustusvoimat ja suojelupoliisi ovat varoittaneet jo pitkään, että Venäjän kansalaisten tekemät kiinteistö- ja maahankinnat voidaan tehdä sotilaallisten tarkoitusperien vuoksi.

Melnikov kiistää täysin yhteydet Venäjän hallintoon.

− Minä en ole vakooja. Minulla ei ole tukikohtaa, hän sanoo.

Poliisi epäilee Airiston Helmeä kansainvälisestä rahanpesusta ja yhteyksistä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tähän mennessä ei ole saatu konkreettista näyttöä siitä, että Venäjän valtio olisi osallistunut Airiston Helmen toimintaan.