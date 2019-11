Airbnb kieltää bileasunnot joukkoampumisen takia

Airbnb on ilmoittanut kieltävänsä asuntojen vuokraamisen juhlakäyttöön sen jälkeen, kun yhtiön kautta vuokratussa asunnossa tapahtui joukkoammuskelu viime torstaina.

Toimitusjohtaja Brian Chesky sanoo Twitterissä, että yritys ryhtyy toimiin torjuakseen väärinkäytökset ja luvattomien juhlien järjestämisen. Hän lupaa, että yritys seuloo jatkossa tarkemmin läpi kaikki epäilyttävät varaukset ja puuttuu luvattomien juhlien järjestämiseen.

Viisi ihmistä sai surmansa Halloween-juhlissa sattuneessa joukkoammuskelussa viime torstaina Orindassa San Franciscon lähellä. Huoneisto oli vuokrattu Airbnb:n kautta.

CNN:n tietojen mukaan huoneistossa oli paikalla yli 100 juhlijaa. Airbnb:n mukaan talon omistaja ei ollut tietoinen juhlien järjestämisestä.

Airbnb:n välityksellä voi vuokrata yksityisasunnon majoituskäyttöön.

Starting today, we are banning “party houses” and we are redoubling our efforts to combat unauthorized parties and get rid of abusive host and guest conduct, including conduct that leads to the terrible events we saw in Orinda. Here is what we are doing:

— Brian Chesky (@bchesky) November 2, 2019