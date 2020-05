Aino-Kaisa Pekonen: Tilanne hyvä, ja silti kaikki väärin tehty

Ministeri kummastelee koronakriisin hoitoon kohdistuvaa arvostelua.

– Käsittämätöntä. Suomen tautitilanne on parempi kuin missään muualla Euroopassa. Silti kaikki on tehty väärin, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) toteaa Twitterissä.

Ministeri viittaa Ilta-Sanomien entisen päätoimittaja Tapio Sadeojan kommenttiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n johdosta. Kommentissa arvostellaan sitä, että tartuntatautien seurannasta ja torjunnasta vastaavaa Mika Salmelaa ei ole äänestetty tehtäväänsä, ”mutta silti hän ohjaa kansakunnan kohtaloa ja ajaa linjaa, joka herättää kauhunsekaisia tunteita”.

Sadeojan kommentin jakoi tiistai-iltana ensin opetusministeri Li Andersson (vas.)

– Oltaisiinko sitten tyytyväisiä, jos hallitus terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvän STM:n alaisen tutkimuslaitoksen, jolla on lakisääteisiä viranomaistehtäviä, sijaan kuuntelisi esimerkiksi omia fiiliksiään tai netissä julkaistuja mielipidekirjoituksia, Li Andersson kysyi tviitissään.

Tapio Sadeojan kommentissa arvostellaan erityisesti alivaltiosihteeri Martti Hetemäen työryhmän koronaexit-raporttia. Raportin epidemiologinen tilannekuva on arvosteltu olevan olematon.

Siihen on kaivattu muun muassa selkeämpiä askelia jäljittämisstategian toteuttamisesta ja esitetyille väitteille lähdeviittauksia.

– Mihin Hetemäen raportti sitten perusti näkemyksensä, että rokotteeseen menee vielä vuosia? Perustuuko se Salmisen mielipiteeseen? Raportista ei nimittäin löydy näiden väitteiden tueksi yhtään lähdeviitettä, IS:n kolumnissa todetaan.

– Salmisen asema on outo: hänen puheensa menevät mediassakin usein läpi faktoina, vaikka kysymys on ainoastaan mielipiteistä, jotka ovat välillä erittäinkin kiistanalaisia. Suomessa on suuri joukko asiantuntijoita, jotka ovat suhtautuneet hyvinkin kriittisesti THL:n ja Salmisen linjaan, mutta heidän on vaikea saada ääntään kuuluville silloin, kun ratkaisevia päätöksiä tehdään.

