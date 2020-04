Aino-Kaisa Pekonen suojavarusteista LM:lle: Yritysten apu tervetullut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerin mukaan suojavarusteiden EU-yhteishankinta ei ole ihmelääke.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan viimeisimmät suojavarustelastit Kiinasta ovat sitä, mitä on tilattu.

– Tilanne markkinoilla on siis parantunut. Teemme hankintoja koko ajan. Sen lisäksi kotimainen tuotanto on käynnistymässä. Se on tärkeää, koska silloin emme enää ole niin riippuvaisia kansainvälisistä markkinoista, ministeri Pekonen sanoo Lännen Medialle.

Suomalaiset teollisuusyritykset ovat ilmoittaneet haluavansa auttaa Kiina-asiantuntemuksellaan Huoltovarmuuskeskusta.

Ministeri Pekonen toivottaa kaiken tuen tervetulleeksi.

– On hyvä muistaa, että Huoltovarmuuskeskus ei ole ainoa hankintoja tekevä taho Suomessa. Myös sairaanhoitopiirien, kuntien ja yksityisten palveluntuottajien on onnistuttava tekemään osansa.

Suomi myöhästyi ainoana EU-maana yhteisistä suojavarusteiden tarjouspyynnöistä. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Tekniikka & Talous -lehti. Sosiaali- ja terveysministeriö sai Brysselistä jo helmikuun alussa tiedon keskitetyistä hankinnoista. Suomi ei ollut sopimuksen jäsen, joten yhteishankintaan ei voitu liittyä.

Ministeri Pekonen kertoi viikonloppuna, että hän ei tiennyt huhtikuun alussa Suomen jääneen ensimmäisten EU-hankintojen ulkopuolelle.

– Asia on ollut valmistelussa osastolla, joka ei raportoi minulle. Tiedonkulussa on ollut ongelmia, jotka on ensiarvoisen tärkeä selvittää.

Pekosen mukaan EU-yhteishankinta ei ole mikään ihmelääke.

– Yhteishankinnalla ei ole mahdollista mikään, mitä emme olisi itse voineet tehdä. Hankintaan osallistuneet maat eivät ole tietojemme mukaan saamassa tätä kautta tavaraa vielä viikkoihin. Käynnissä olevat yhteishankinnat ovat jäsenmaata kohden jyvitettynä pienet.