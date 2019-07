Aino-Kaisa Pekonen: Aktiivimalli puretaan, vaikka olisi parantanut työllisyyttä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerin mukaan kirjaus aktiivimallin korvaamisesta on haastava.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) totesi Ylen Aamu-tv:ssä, että aktiivimalli puretaan, vaikka sillä olisi ollut positiivisia työllisyysvaikutuksia.

– Kyllä se puretaan siitä huolimatta. Se on niin epäoikeudenmukainen. Työllisyystoimet haetaan sitten muualta ja luulen, että voidaan siitä huolimatta käyttää sitä lokakuista VATT:in mahdollista raporttia hyväksemme, kun niitä toimia sitten mietitään. Enemmän uskon siihen, että hyvällä, kuin tällaisella rangaistusmallilla, Aino-Kaisa Pekonen sanoi Ylelle.

Pekosen mukaan aktiivimallin purkamisen valmistelu on jo aloitettu, eikä VATT:in lukuja ole syytä odotella.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) on todennut, että hallitus on luvannut perustaa päätöksensä tutkimukseen ja tietoon, joten aktiivimallin purkuun voidaan ryhtyä vasta, kun Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimus työllisyysvaikutuksista valmistuu lokakuussa.

– Itse pidän realistisena sitä, että aktiivimalli voidaan purkaa vuoden alusta. En näe tarvetta, että meidän pitäisi odottaa VATT:in mahdollisia lukuja lokakuulle, jotta me voitaisiin käynnistää tämä aktiivimallin purkutyö, vaan se työ on nyt aloitettu. Me nähdään lokakuussa myöskin se raportti, mitä se kertoo. Mutta tähän mennessä meillä ei ole ollut käytettävissä mitään luotettavia lukuja siitä, että aktiivimallilla olisi ollut vaikutusta työllisyysasteen nostoon, Pekonen sanoi.

Hallitusohjelman mukaan ”aktiivimalli korvataan vaikutuksiltaan vastaavilla keinoilla”.

– Tämä kirjaus on haastava siltä osin, että aktiivimallin toimeenpano ja purku kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle, kun taas työllisyyttä lisäävät toimet kuuluvat työministerin hallinnon alaan. Me viedään ministeri Timo Harakan (sd.) kanssa näitä nyt rinta rinnan eteenpäin, mutta ei niitä ole täysin mahdollista yhteen kytkeä, kun ovat niin eri salkuissa.

– Mutta työllisyyttä lisääviä toimia on tulossa.