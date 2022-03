Ainakin viiden Venäjän kenraalin kerrotaan kaatuneen Ukrainassa

Ukrainan asevoimat kertoo surmanneensa Venäjän eteläisen sotilaspiirin 8. armeijakunnan komentajan, kenraaliluutnantti Andrei Mordivtshevin. Hänen kerrotaan kaatuneen lentokentällä Hersonissa.

Mikäli uutinen vahvistetaan, on kyseessä jo ainakin viides Ukrainassa kaatunut Venäjän kenraali. Moskova on mediatietojen mukaan lähettänyt Ukrainan sotaan kaikkiaan 20 kenraalia. Viiden kaatumista kolmessa viikossa voidaan pitää nykyaikaisen sodankäynnin puitteissa varsin poikkeuksellisena.

Venäjän korkeiden upseerien menetysten on arvioitu johtuvan kehnoista viestiyhteyksistä ja taktisista valinnoista. Kenraalien ja everstien on arvioitu joutuvan operoimaan itse etulinjassa, koska alempi johto ei ole tarpeeksi kyvykästä tai saa kehnosti motivoituneita joukkoja liikkeelle.

The Ukrainian Military has officially claimed that the commander of the Russian Southern Military District's 8th Combined Arms Army Lieutenant General Andrey Mordvichev was killed, reportedly at the airfield in Kherson.https://t.co/ydGmvVRinthttps://t.co/WHc4chJYAy pic.twitter.com/SwH56LIoJt

— Rob Lee (@RALee85) March 19, 2022