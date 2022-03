Ainakin kolme Venäjän kenraalia on kaatunut sodassa

Ukrainan asevoimat tiedotti perjantaina Venäjän itäisessä sotilaspiirissä palvelleen kenraalimajuri Andrei Kolesnikovin menehtyneen Ukrainassa. Kolesnikov toimi Venäjän 29. armeijakunnan komentajana.

Hän on jo kolmas sodassa menehtynyt venäläinen kenraali. Viime viikolla kerrottiin Venäjän 41. armeijakunnan esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Vitali Gerasimovin kuolemasta Harkovassa. Tätä ennen sodassa on kaatunut mediatietojen mukaan Venäjän laskuvarjojoukkojen kenraalimajuri Andrei Suhovetski. Hän toimi tiettävästi Venäjän 7. laskuvarjodivisioonan komentajana ja 41. armeijakunnan apulaispäällikkönä.

Korkeiden venäläisupseerien kaatumiset ja vangeiksi joutumiset ovat herättäneet huomiota. Asiantuntijoiden mukaan syynä voi olla sotilaiden heikko taistelutahto ja puutteet osaamisessa ja itsenäisessä toiminnassa.

Näin arvioi viime viikolla esimerkiksi puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri.

– Parhaat venäläiset komentajat johtavat edestä. On usein pakko, koska alaiset eivät osaa toimia itsenäisesti, jolloin pitää mennä itse eteen laittamaan asioita tapahtumaan. Samalla riskit kasvavat, Toveri sanoi Twitterissä.

