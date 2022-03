Ainakin 400 000 lasta paossa Ukrainasta

Heitä uhkaavat nälkä, sairaudet, ihmiskauppa ja hyväksikäyttö, sanoo Pelastakaa Lapset ry.

Ukrainan konfliktin seurauksena ainakin 400 000 lasta on liikkeellä Itä-Euroopassa. Pelastakaa Lapset varoittaa, että he voivat joutua kohtaamaan nälkää, sairauksia, ihmiskauppaa ja muuta hyväksikäyttöä. Ukrainasta paenneiden ihmisten määrä on jo yli miljoona.

Pelastakaa Lapset arvioi, että Ukrainaan, Romaniaan sekä Puolaan paenneista ukrainalaisista ainakin 40 prosenttia on lapsia. Osa heistä on joutunut pakenemaan kodistaan mukanaan vain yllään olevat vaatteet.

YK:n tietojen mukaan yli miljoonaa ihmistä on jo hakeutunut Ukrainasta turvaan lähialueen maihin. Maailmanyhteisö luonnehtii käsillä olevaa tilannetta Euroopan suurimmaksi pakolaiskriisiksi kuluvalla vuosisadalla. Maasta paenneiden lisäksi Ukrainaan sisällä on suuri määrä asuinsijoiltaan siirtymään joutuneita ihmisiä.

Paenneiden suuresta määrästä johtuen rajatarkastusasemat ovat suuren paineen alla. Perheet joutuvat jonottamaan rajoilla jopa vuorokauden. Maasta ulos päässeitä pakolaisia on tilapäisesti majoitettu muun muassa koulurakennuksiin, yksityishenkilöiden koteihin, väliaikaisiin leireihin ja kokouskeskuksiin. Olosuhteet ovat hyvin vaikeat erityisesti lapsille.

– Pakenimme, koska olimme peloissamme. Aluetta pommitettiin. Lentokenttää oli pommitettu ja taisteluita käytiin yhä lähempänä ydinvoimalaa, kertoo Anna*, joka on paennut Romaniaan kahden lapsensa kanssa.

– Matkalla näimme yläpuolellamme lentokoneita ja tiet olivat erittäin ruuhkaisia. Näimme, miten ohjuksia ammuttiin tuhoten rakennuksia. Sireenit soivat jatkuvasti. Mieheni jäi sinne. Hän ajoi meidät rajalle, ja palasi sitten takaisin. Saimme mukaamme vain joitain vaatteita ja lääkkeitä. Lapset eivät ymmärrä mitä tapahtuu. Olemme hyvin järkyttyneitä.

Anna kertoi Pelastakaa Lasten työntekijöille siitä, miten hänen nelivuotias tyttärensä Daryna* on reagoinut tilanteeseen.

– Joskus kuultuaan pamahduksia hän sanoo olevansa peloissaan. Kun juoksimme suojaan kellariin, hän sanoi pelkäävänsä ja puhui panssarivaunujen tulosta. Toivomme vain, että taistelut päättyvät ja voimme palata kotiin.

Anna toivoo voivansa jatkaa Tshekin tasavaltaan, missä hänellä on ystäviä, jotka voivat auttaa heitä.

– Tiedämme, että kun lapset ovat liikkeellä, he ovat suuressa vaarassa joutua ihmiskaupan, hyväksikäytön ja jopa seksuaaliväkivallan kohteiksi, ja he kohtaavat vakavaa henkistä rasitusta, sanoo Pelastakaa Lasten Itä-Euroopan aluejohtaja Irina Saghoyan.

– On myös käsittämätöntä, että tässä pakkasessa jotkut lapset ja heidän perheensä joutuvat olemaan ulkosalla ilman suojaa. Olemme erittäin huolissamme terveydellisistä riskeistä kuten hypotermiasta, hän jatkaa.

Lasten kokemuksilla voi olla hyvin kauaskantoiset vaikutukset heidän hyvinvointiinsa.

– Heidän kotinsa, koulunsa ja yhteisönsä on tuhottu, heidät on erotettu perheistään ja ystävistään. Heidän elämänsä ja kaikki, mitä heillä on rakkaina, on viety heiltä yhden viikon sisällä.

* Nimet on muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi.