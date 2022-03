Ainakin 12 Venäjän korkeaa upseeria kaatunut – nyt kuoli GRU-kapteeni

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Armeijan mukaan tiedustelija menehtyi Mariupolin taistelussa.

Venäjän sotilastiedustelu GRU:n kapteenin kerrotaan kuolleen Ukrainan sodassa.

Venäjän asevoimien mukaan tiedustelupseeri kaatui Mariupolin sataman taisteluissa. Kyseessä on brittiläisen Daily Mailin mukaan ensimmäinen kerta, kun Venäjä vahvistaa GRU-upseerin kuoleman.

Tiettävästi kuolemantapauksia on kuitenkin ilmoitettua enemmän, sillä Venäjä ei ole kertonut avoimesti sotatappioistaan.

Venäjän on uutisoitu menettäneen Ukrainan sodan aikana ainakin kaksitoista korkea-arvoista upseeria, joista kolme on kenraaleja. Lukumäärää on pidetty verrattain korkeana.

Viime viikolla esimerkiksi kerrottiin, että Venäjän 41. armeijakunnan esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Vitali Gerasimovin kaatui Ukrainan Harkovassa.

Venäjän on arvioitu kokeneen kovia tappioita yhdeksäntoista päivää kestäneen sodan aikana.

Ukrainan asevoimien mukaan sodassa olisi kaatunut jo yli 12 000 venäläissotilasta. Eurooppalaiset ja amerikkalaiset arviot liikkuvat 2 000-6 000 sotilaassa. Venäjä on tunnustanut vain 500 kuolemaa.