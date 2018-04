Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajat pohtivat, ettei pikavoittoja ole.

Kokoomuksen kansanedustajat ovat tehneet some-päivityksiä, jotka vaikuttavat liittyvän suoraan tai epäsuorasti kansanedustaja Hjallis Harkimon puheisiin ja torstaiseen eroon kokoomuksesta.

Yksi kommentoijista on turkulainen Saara-Sofia Sirén.

– Aina kun mua pyydetään kertomaan kansanedustajan työstä, kerron seuraavaa: Politiikka on tiimityötä. Yksikään kansanedustaja ei yksinään saa aikaan mitään. Parhaat vaikutusmahdollisuudet ovat edustajilla, joilla on hyvät vuorovaikutustaidot ja valmius yhteistyöhön. Vaikuttaminen edellyttää vuorovaikutusta. Innostavinta eduskuntatyössä on, kun edustajat eri taustoilla lähtevät yhdessä edistämään jotain tärkeäksikokemaansa teemaa. Koska päätöksiä tehdään erilaisia näkemyksiä yhteensovittaen, lopulta päätökset ovat aina kompromisseja, Saara-Sofia Sirén kirjoittaa kahdessa twiitissään.

Vantaan Sari Multala on tehnyt twitteriin ajatelman päätöksenteosta.

– Politiikka on erilaisten näkemysten yhteensovittamista, kompromisseja. Dialogilla päästään eteenpäin ensin omassa ryhmässä, sitten muiden kanssa. Hidasta ja pikavoittoja ei ole. Keskustelemalla voi myös oppia ja vaikka muuttaa mieltään – tai vaikuttaa muihin. Kannattaa kokeilla, Sari Multala kirjoittaa.

Kokoomusmeppi Henna Virkkusen kommentti on tällainen:

– Päätöksenteossa kaikilla tasoilla on oikeastaan kyse siitä, haluaako olla yksin oikeassa. Vai onko valmis neuvottelemaan ja joustamaan, jolloin on vaikuttamassa lopputulokseen, vaikka se ei täysin oman mielen mukainen olisikaan. #politiikka #demokratia , Henna Virkkunen kirjoittaa.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Janne Sankelon twiitti on lyhyt.

– …karavaani kulkee, Janne Sankelo tokaisee.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on varustanut twiittinsä sinisellä sydämellä ja sanoo, että Harkimon erosta saattoi seurata hyvää.

– Optimistina tuumailen, että päivän ero saattoi jopa olla pieni kunnianpalautus politiikalle: yhteistyön ja erilaisten mielipiteiden yhteensovittamisen arvo huomattiin pitkästä aikaa. Enkä taida olla ainoa, jonka mielestä Kokoomuksen eduskuntaryhmällä oli tänäänkin mainio kokous. Johtaminen on hyvää, yhteishenki kohdillaan, jokaisella mahdollisuus saada äänensä kuulumaan. Ehkä Hjalliksenkin olisi kannattanut käydä siellä, olisi voinut tykätä, Sanni Grahn-Laasonen twiittaa.

Kokoomustuntoja Harkimon hankkeista kuvaili myös kansanedustaja Eero Lehti Yle Uutisille:

– Aika uskomattomaltahan se kuulostaa, mutta tämähän on yrittäjälle sopiva maa, saahan sitä yrittää, Eero Lehti sanoi.

Eero Lehdeltä kysyttiin, onko hän lähdössä mukaan.

– No en varmasti ole. En mä näe mitään järkeä koko hommassa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra kirjoittaa, että ryhmässä omien näkemysten kertominen on sallittua ja jopa suotavaa.

– Itse asiassa, siksi juuri kokoonnummekin. Jokainen edustaja pääsee vaikuttamaan asioihin – jos itse on valmis tekemään työtä ja myös kuuntelemaan muita.

Iisalmelaisen kansanedustaja Markku Eestilän mukaan ”politiikassa kaikki ei mene oman tahdon mukaan, helpoin tie on turhautua. Kestävyyslaji.”

Vammalan Arto Satonen pitää erikoisina Hjallis Harkimon syytöksiä Petteri Orpon johtamistavasta.

– On ironiaa, että Harkimo syyttää Orpon johtamistapaa autoritääriseksi. Veikkaisin, että jos Harkimo olisi johdossa, niin puoluetta ei johdettaisi yhtä demokraattisesti kuin nyt!, Arto Satonen twiittaa.

Kokoomusjohtaja Petteri Orpo vastaa Harkimon arvosteluun Ilta-Sanomissa.

– En tunnista tätä ollenkaan. Pyrin koko ajan avoimuuteen ja mukana pitämiseen, Petteri Orpo sanoo IS:lle.

Kokoomuksen pärjääminen on Orpon mukaan kiinni vain siitä itsestään, ei kilpailijoista. Hän ei jaksa kokoomuksen näkökulmasta olla kovin murheissaan Harkimon ehkä tavoittelemasta liikkeestä.

– Se ei näytä miltään suurelta liikkeeltä.

Vaikuttaminen edellyttää vuorovaikutusta. Innostavinta eduskuntatyössä on, kun edustajat eri taustoilla lähtevät yhdessä edistämään jotain tärkeäksikokemaansa teemaa. Koska päätöksiä tehdään erilaisia näkemyksiä yhteensovittaen, lopulta päätökset ovat aina kompromisseja. (2/2) — Saara-Sofia Sirén (@saarasofia) April 19, 2018

Politiikka on erilaisten näkemysten yhteensovittamista, kompromisseja. Dialogilla päästään eteenpäin ensin omassa ryhmässä, sitten muiden kanssa. Hidasta ja pikavoittoja ei ole. Keskustelemalla voi myös oppia ja vaikka muuttaa mieltään – tai vaikuttaa muihin. Kannattaa kokeilla. — Sari Multala (@SariMultala) April 19, 2018

Päätöksenteossa kaikilla tasoilla on oikeastaan kyse siitä, haluaako olla yksin oikeassa. Vai onko valmis neuvottelemaan ja joustamaan, jolloin on vaikuttamassa lopputulokseen, vaikka se ei täysin oman mielen mukainen olisikaan. #politiikka #demokratia — Henna Virkkunen (@HennaVirkkunen) April 19, 2018

Optimistina tuumailen, että päivän ero saattoi jopa olla pieni kunnianpalautus politiikalle: yhteistyön ja erilaisten mielipiteiden yhteensovittamisen arvo huomattiin pitkästä aikaa. 💙 — Sanni Grahn-Laasonen (@sannigrahn) April 19, 2018

Kokoomuksen eduskuntaryhmässä omien näkemysten kertominen on sallittua, jopa suotavaa. Itse asiassa, siksi juuri kokoonnummekin. Jokainen edustaja pääsee vaikuttamaan asioihin – jos itse on valmis tekemään työtä ja myös kuuntelemaan muita. #kokoomus — Jukka Kopra (@jukka_kopra) April 19, 2018

On ironiaa, että Harkimo syyttää Orpon johtamistapaa autoritääriseksi. Veikkaisin, että jos Harkimo olisi johdossa, niin puoluetta ei johdettaisi yhtä demokraattisesti kuin nyt! #kokoomus — Arto Satonen (@artosatonen) April 19, 2018