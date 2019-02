Aila Paloniemi: Valeuutisten jakelijat vastuuseen

Kansanedustaja Aila Paloniemi on huolissaan valeuutisten ja propagandan demokratialle muodostamasta uhasta.

– Meillä on jo todisteita siitä, että valeuutisilla on vaikutettu vaalituloksiin. Se on uhka demokraattisen järjestelmän uskottavuudelle. Propagandaa ja vaalivaikuttamista on ollut aina, mutta internetin ja sosiaalisen median kautta väärät tiedot leviävät ja aiheuttavat vahinkoa nopeammin kuin koskaan, Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja, Aila Paloniemi (kesk.) sanoi Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksessa Wienissä torstaina.

Hän toteaa, että perinteisen median uutisointia ohjaa pyrkimys totuuteen ja tasapuolisuuteen.

– Verkkomaailman hämäräperäisiä jakelualustoja eivät journalistin eettiset ohjeet sido, eikä julkaisijaa saada rikosvastuuseen kunnianloukkauksista, herjauksista, solvauksista tai vihapuheesta. Tähän pitää saada muutos, ja meidän kansanedustajien on omissa maissamme painostettava hallituksiamme toimimaan.

Hän kysyi, mitä demokratiasta on enää jäljellä, jos pahantahtoiset voimat yhteiskuntiemme sisällä ja niiden ulkopuolella voivat ohjailla vaalituloksia, levittää epäluottamusta ja lietsoa kansanryhmiä toisiaan vastaani.

Tärkeintä Paloniemen mielestä on kuitenkin pitää huolta kehittyneiden kansakuntien koulutus- ja sivistystasosta niin, että ihmiset kykenevät kriittiseen ajatteluun ja erottamaan mediassa oikean ja väärän tiedon levittäjät.