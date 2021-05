Aikooko varapuhemies estää eduskuntaa? HS – SDP:stä rajua kritiikkiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Varapuhemies Juho Eerola hyllytettiin puhemiehistöstä.

Perussuomalaisia edustava eduskunnan varapuhemies Juho Eerola on avoimesti kertonut aikovansa hidastaa mahdollisuuksien mukaan puhemiehenä EU:n elpymisvälineestä käytävää keskustelua. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen on kuitenkin hyllyttänyt Eerolan puheen johtamisesta elpymispakettikeskustelun aikana.

-On täysin ennenkuulumatonta, että koko eduskunnalta mandaattinsa saanut varapuhemies ilmoittaa, että on valmis käyttämään vakiintuneiden pelisääntöjen vastaisia epäasiallisia menettelytapoja. Eduskunnan puhemiehistössä on henkilö, joka olisi valmis omalla toiminnallaan edesauttamaan sitä, että eduskunnan kannanmuodostus tässä asiassa estettäisiin, sanoo Helsingin Sanomille sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Lindtmanin mukaan Eerolan toiminta on eduskunnalta saadun vallan ja luottamuksen väärinkäyttöä, ja että tällä on oltava seurauksia.

-Pidän selvänä, että kun elpymispakettiprosessi on ohi, puhemiesneuvostossa on käytävä vakava keskustelu varapuhemies Eerolan toiminnasta, Lindtman jatkaa.