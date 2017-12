Aikamatkailu toteutui – tämä lento lähti vuonna 2018 ja laskeutuu 2017

Hawaiian Airlinesin lento HA446 lähti vuonna 2018, mutta se päätyy määränpäähänsä vuoden 2017 puolella.

Kone nousi ilmaan hieman puolenyön jälkeen, jolloin vuosi oli jo vaihtunut Uudessa-Seelannissa. Lento on perillä Havaijilla noin kymmenen aikaan aamulla päättyvän vuoden puolella.

Aikamatkailun tekee mahdolliseksi 23 tunnin aikaero Aucklandin ja Honolulun välillä.

Koneen lentoa voi seurata Flightradar24 -palvelusta.

Time travel is possible!

Flight #HA446 just took off from New Zealand in 2018 and will land in Hawaii back in 2017! pic.twitter.com/3KsCEniCOL

— Flightradar24 (@flightradar24) December 31, 2017