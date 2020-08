”Aika vähän tuntuvat ministerit toistensa ulostuloista tietävän”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja kummastelee, miksi pakkokaranteenista ei keskusteltu hallituksessa.

Kansanedustaja Markku Eestilä (kok.) kummeksuu peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) ja oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) välistä erimielisyyttä riskimaista tulevien pakollisesta karanteenista.

Perhe ja peruspalveluministeri Kiuru kertoi maanantaina tiedotustilaisuudessa, että Suomeen riskimaista palaavat voidaan määrätä pakolliseen karanteeniin jopa kolmen kuukauden vankeusrangaistuksen uhalla. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kertoi tämä jälkeen kuulleensa linjauksesta ensimmäistä kertaa vasta tiedotustilaisuudessa, eikä sitä hänen mukaansa ole keskusteltu hallituksen sisällä lainkaan.

– Kyllä se tuli yllätyksenä. Etukäteisviestiä ei tullut, Henriksson sanoi Ilta-Sanomille.

Eestilä pitää tapahtumasarjaa kummallisena.

– Aika vähän tuntuvat ministerit toistensa merkittävistä ulostuloista tietävän. Luulisi pakkokaranteenin vankeusrangaistuksen uhalla olevan niin iso asia, että koko hallitus olisi sitä asiantuntijoiden avulla yhdessä pohtinut, Eestilä kirjoittaa Facebookissa julkaisemassa päivityksessään.

– Kuinkahan paljon muuten pakkokarenteenit maksavat, vaikka terveys onkin se tärkein asia. Millä kriteereillä maksetaan ja missä tapauksissa?

Eestilä huomauttaa, että Anna-Maja Henriksson on ministerinä ollessaan puolustanut jokaisen oikeutta lähteä Suomesta ja tulla Suomeen.

– Sitä ei kuulema millään lailla voi rajoittaa, koska liikkuminen on yksi perusoikeuksista. Mutta… jokaisella on myös vastuu ympäristöstä eli vastuu ympäristöstä on yhtä vahva perusoikeus kuin liikkumisen vapaus, Eestilä toteaa.

