ISIS-johtaja paljastui alusvaatteiden DNA-kokeesta

Peitetehtävissä toimineen kurdiagentin kerrotaan olleen ratkaisevassa roolissa ISIS-johtaja Abu Bakr al-Baghdadin kuolemaan johtaneessa operaatiossa.

Pääasiassa kurditaistelijoista koostuvan SDF-liittouman komentaja Polat Canin mukaan agentti pääsi soluttautumaan ISIS-johtajan tilapäiseen piilopaikkaan Syyriassa.

– Al-Baghdadi vaihtoi asuinpaikkaansa hyvin usein. Hän oli juuri siirtymässä uuteen kohteeseen [lähellä Turkin rajaa sijaitsevassa] Jarabulusin kaupungissa, Polat Can kirjoittaa twitterissä.

Agentti sieppasi mukaansa Abu Bakr al-Baghdadin alusvaatteet, joiden perusteella tehty DNA-tutkimus paljasti ISIS-johtajan henkilöllisyyden sataprosenttisella varmuudella.

SDF ilmoittaa tehneensä toukokuun puolivälistä asti yhteistyötä Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n kanssa. Tiedustelutyön pohjalta al-Baghdadin havaittiin siirtyneen Deir ez-Zorin alueelta kapinallisten hallitsemaan Idlibin maakuntaan.

Polat Can syyttää Turkin sotilasoperaatiota Pohjois-Syyriassa ISIS-vastaisen tehtävän lykkääntymisestä.

– Päätös al-Baghdadin eliminoinnista tehtiin yli kuukausi sitten. Yhdysvaltain vetäytymispäätös ja Turkin hyökkäys pakottivat meidät kuitenkin keskeyttämään erikoisoperaatiomme ja myös al-Baghdadin jahtaamisen.

Yhdysvaltain Delta Force -erikoisjoukot hyökkäsivät ISIS-johtajan piilopaikkaan lauantaina kahdeksalla helikopterilla. BBC:n mukaan al-Bagdadi vetäytyi tulitaistelun päätteeksi tunneliin ja laukaisi räjähdeliivinsä surmaten samalla kolme lastaan.

