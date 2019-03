Laskuvarjojääkärit, jotka eivät osaa hypätä – nolo video

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Video on kuvattu Sahelin alueen Flintlock-harjoituksissa.

Exercise Flintlock on on Yhdysvaltain Afrikan-sotatoimialueen esikunnan USAFRICOMin järjestämä vuosittainen harjoitus Sahelin alueen afrikkalaisten liittolais- ja kumppanuusmaiden erikoisjoukoille, joita harjoitetaan ja koulutetaan terrorisminvastaiseen taisteluun. The Aviationist–verkkojulkaisu jakaa sosiaaliseen mediaan jo kerran jaetun, mutta sieltä poistetun videon uudelleen.

Videolla näkyy kuinka laskuvarjojääkäreillä ei ole lainkaan hajua siitä, kuinka maahanlaskutilanteessa laskuvarjohyppy kuljetuslentokoneen takarampilta tulisi suorittaa.

Hyppääjät tekevät Aviationistin mukaan ikki mahdolliset virheet, jotka on mahdollista tehdä koneen takaosasta hypättäessä.

Ensimmäinen hyppää kuin lentokoneen sivuovesta, toisella on enemmän intoa kuin taitoa ja kolmas hyppää jotakuinkin oikein.

Sen sijaan neljäs kaatuu suoraan nenilleen varavarjon päälle ja yksinkertaisesti valuu pois koneesta. Perässätulijat järkyttävät tästä, minkä jälkeen hyppykavalkadi on varsin koomista katsottavaa.

Kuten videota kommentoinut julkaisulle kommentoinut entinen laskuvarjojääkäri Tom Demerly tiivistää: ”32 sekunnin aikana nämä kaverit jäävät maahanlaukkujoukkojen historiaan esimerkkinä siitä, kuinka ei todellakaan hypätä lentokoneesta”.