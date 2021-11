Afrikassa leviävä virusmuunnos voi tartuttaa aiemmin sairastaneita

Tutkijat ovat huolestuneet koronaviruksen uudesta B.1.1529-muunnoksesta, johon sisältyvät 32 mutaatiota voivat heikentää nykyisten rokotteiden luomaa suojaa ja lisätä viruksen tartuttavuutta.

Evening Standard -lehden mukaan niin sanottua nyyvarianttia on vahvistettu tähän mennessä vain kymmeneltä henkilöltä Botswanassa, Etelä-Afrikassa ja Hongkongissa. Hongkongissa testattu henkilö oli saapunut Etelä-Afrikasta.

Laboratoriotutkimusten perusteella on mahdollista, että muunnos kehittyi hoitamattomasta AIDSista kärsivän henkilön kehossa. Kyseessä on tähän mennessä eniten muuntunut versio koronaviruksesta.

University College London -yliopiston professori Francois Balloux’n mukaan B.1.1529-kannassa on erikoinen yhdistelmä mutaatioita.

– Suuri määrä mutaatioita vaikuttaa kerääntyneen yhdellä kertaa, mikä viittaa immuunipuutteisen henkilön krooniseen infektioon. Kyseessä voi olla hoitamaton HIV/AIDS-potilas, Balloux toteaa.

Muunnoksen käytännön vaikutuksia on toistaiseksi vaikea arvioida. Professorin mukaan alfa- tai deltamuunnoksen sairastaneet henkilöt eivät olisi välttämättä suojassa.

Imperial College Londonin tutkija Tom Peacock kehottaa seuraamaan nyyvarianttia viruksen piikkiproteiinin ”hirvittävän profiilin” vuoksi. On mahdollista, että muunnos on levinnyt myös muihin Afrikan osiin. Tutkijoiden mukaan huoleen on aihetta vasta sitten, jos viruksen osuus kaikista infektioista alkaa nousta.

– On syytä korostaa, että määrät ovat tällä hetkellä erittäin pieniä sellaisessa osassa Afrikkaa, jossa testimäärät ovat kohtuullisen hyviä, Peacock tviittaa.

Worth emphasising this is at super low numbers right now in a region of Africa that is fairly well sampled, however it very very much should be monitored due to that horrific spike profile (would take a guess that this would be worse antigenically than nearly anything else about)

— Tom Peacock (@PeacockFlu) November 23, 2021