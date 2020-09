Afganistanin presidentin neuvonantaja nosti vanhempaintukia Ruotsissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsin ulkoministeriö ja veroviranomainen selvittävät Fazel Fazlyn tapausta.

Afganistanin presidentin neuvonantaja Fazel Fazly on työskennellyt vuodesta 2018 lähtien Afganistanissa mutta on nostanut samaan aikaan vanhempainetuutta Ruotsissa. Asiasta uutisoi Aftonbladet.

Ruotsin ulkoministeriö ja veroviranomainen tutkivat asiaa.

Fazel Fazly työskenteli aiemmin Ruotsissa lääkärinä. Facebook-tietojen perusteella hän sai kesäkuussa 2018 tehtävän työskennellä Afganistanin presidentti Ashraf Ghanin pääneuvonantajana.

Sosiaalisessa mediassa Fazel Fazlylla on satojatuhansia seuraajia. Hän kertoo päivityksissään työstään ja matkoistaan presidentin mukana ympäri maailmaa.

Fazly on kirjoilla Ruotsissa, ja maan sosiaalivakuutuskassan mukaan hän on saanut vanhempainetuutta vielä vuoden 2018 marraskuussa.

Ruotsin Afganistanin-suurlähettiläs on ollut yhteydessä Fazel Fazlysta Ruotsin ulkoministeriöön.

− Ruotsin kansalainen Fazel Fazly on ollut muutaman kuukauden ajan Afganistanin presidentin hallinnon johtaja, kirjoitti suurlähettiläs Caroline Vicini kirjeessään.

Muilta osin ulkoministeriöön lähetetty kirje on salattu.

Ruotsin ulkoministeriön mukaan Fazel Fazly on asunut Ruotsissa vuodesta 2009. Ruotsin veroviraston mukaan hän asuu Tukholman eteläpuolella olevassa huvilassa viiden muun aikuisen kanssa.

Ruotsin veroviraston mukaan se on saanut maaliskuussa Fazel Fazlya koskevan ilmoituksen, jonka mukaan tämä on rekisteröity väärään paikkaan.

Veroviraston asiantuntija Tobias Wijkin mukaan on vakava ongelma, että ihmisiä on rekisteröity Ruotsin asukkaiksi vaikka he asuvat muualla.

− Esimerkiksi sosiaalivakuutus ja etuudet perustuvat suurelta osin asuinpaikkaan. Mutta kyse on myös eläkkeistä ja vakuutuksista, hän sanoo.

Fazel Fazlysta tehtyä ilmoitusta ei ole vielä käsitelty verovirastossa. Tobias Wijk pitää todennäköisenä, että Fazlyn tulkitaan asuvan ulkomailla.

Ruotsin ulkoministeriön mukaan maan kansalaisella ei ole estettä työskennellä Afganistanin valtionhallinnossa.

Aftonbladet ei ole tavoittanut Fazel Fazlya.