Afganistanin pankkijohtaja tilittää: Maan kaatunut johto kuvottaa

Maanpakoon lähtenyt Afganistanin keskuspankin johtaja Ajmal Ahmady syyttää presidentti Ashraf Ghanin hallintoa lukuisista virheistä, jotka johtivat ääri-islamistisen Taleban-liikkeen yllättävän nopeaan voittoon.

Hän kertoo saaneensa tuttavaltaan tekstiviestin pääkaupunki Kabulin valtaamisen jälkeen. Viestissä varoitettiin Talebanin taistelijoiden kyselleen keskuspankin johtajan olinpaikkaa.

– Minulla oli myös paljon henkilökohtaisia vihollisia. Tai ehkä he halusivat vain tulla tervehtimään minua, Ahmady kirjoittaa Twitterissä.

Keskuspankin entinen johtaja sanoo pelänneensä Talebanin ohella siirtymävaiheen kaaosta koko hallintorakenteen romahtaessa.

– Kun presidentin lähdöstä kerrottiin, tiesin heti, että tilanne muuttuisi kaaokseksi. En voi antaa hänelle koskaan anteeksi sitä, että hän lähti ilman suunnitelmaa vallanvaihdosta, Ajmal Ahmady toteaa.

– Tilanne olisi voinut päättyä myös muulla tavoin. Minua kuvottaa, ettei Afganistanin johto tehnyt minkäänlaisia suunnitelmia. Näin heidän kiiruhtavan lentoasemalle kertomatta asiasta muille.

Ahmadyn mukaan presidentin keskeiset neuvonantajat olivat liian kokemattomia ja sopimattomia tehtäviinsä. Syystä tai toisesta Ghani ei havainnut hallintonsa puutteita ennen kuin oli liian myöhäistä.

– Hänellä oli mahtavia ideoita, mutta heikko kyky toteuttaa niitä. Jos olin tässä osallisena, niin myönnän olleeni osasyyllinen tapahtuneeseen.

1/The collapse of the Government in Afghanistan this past week was so swift and complete – it was disorienting and difficult to comprehend.

This is how the events seemed to proceed from my perspective as Central Bank Governor.

— Ajmal Ahmady (@aahmady) August 16, 2021