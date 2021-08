Afganistanin naispormestari: Odotan Talebanin tulevan ja tappavan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

27-vuotiaan Zarifa Ghafarin mukaan hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä kohtalonsa.

– Istun odottamassa, että he saapuvat. Kukaan ei voi auttaa minua tai perhettäni. Istun vain heidän ja mieheni kanssa. He tulevat minunlaisteni perään ja tappavat minut. En voi jättää perhettäni. Ja mihin minä muutenkaan menisin, Afganistanin Maidan Sharin pormestari Zarifa Ghafari sanoo i-brittilehden haastattelussa.

27-vuotias Ghafari on Afganistanin nuorin pormestari ja eräs maan harvoista naispormestareista. I:n mukaan Taleban-liike on uhannut toistuvasti Ghafarin henkeä. Hänen isänsä, kenraali Abdul Wasi Ghafari murhattiin viime vuoden marraskuussa. Zarifa Ghafari taas selvisi kolmannesta murhayrityksestään viime vuoden lokakuussa.

Vielä hetki sitten Ghafari oli brittilehden mukaan toiveikas.

– Nuoret tajuavat, mitä tapahtuu. Heillä on sosiaalinen media ja he pitävät yhteyttä. Uskon heidän jatkavan taistelua edistyksen ja oikeuksiemme puolesta. Uskon, että tällä maalla on tulevaisuus, Ghafari kertoi kolme viikkoa sitten.

Pääkaupunki Kabulin nopea kaatuminen ja joutuminen talebanien käsiin on kuitenkin murskannut edistystä ajaneiden haaveet.

Taleban on luvannut maahan rauhanomaisen vallanvaihdon ja vakuuttanut, että kaikkien henki ja omaisuus ovat turvassa, eikä ”kenellekään kosteta”. Taleban-taistelijoiden on kuitenkin kerrottu jo kiertävän ovelta ovelle Kabulissa etsimässä muun muassa entisen hallinnon viranomaisia sekä ulkomaille ja kansalaisjärjestöille työskennelleitä. Talebanin tiedetään myös teloittaneen hallituksen riveissä taistelleita sotilaita.