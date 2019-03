Afganistanin naiset urheilevat burkissa, miehet silti raivona

Radio Free Europe on julkaissut alla näkyvän videon, jonka mukaan afgaaninaiset joutuvat yhä kamppailemaan jopa oikeudestaan jumpata ja voimistella julkisilla paikoilla.

Videolla vartalonsa ja kasvonsa burkalla peittäneet naiset urheilevat puistossa keskenään. Siitä huolimata, että naiset ovat peittäneet kokonaan itsensä ja harjoittelevat miehiltä suljetussa puistossa, joutuvat he kuitenkin kohtaamaan porttien ulkopuolella paikallisten miesten vihamielisyyttä.

RFA:n haastattelema paikallinen mies kertoo, että naisten harjoittelu puistossa ei ole ”kulttuurisesti hyvä asia”.

– Heidän pitäisi tehdä sitä kodeissaan. He eivät saa harjoitella täällä, mies kertoo videolla.

Miesten asenteista huolimatta naiset ovat päättäneet jatkaa liikuntaa puistossa.

– Lääkärit ovat sanoneet, että minun tulisi jatkaa harjoittelua niin kauan kuin pystyn [ennen kuin se kielletään]. Olen jo huomannut hyödyt, paikallinen nainen kertoo.

Video on kuvattu Mayamanin kaupungissa maan pohjoisosissa. Naisten asema on Afganistanissa yhä maailman huonoimpia, vaikka olosuhteet ovat parantuneet talebanien ajoista.

These Afghan women are exercising in a women-only park, fully clad in burqas. But local men still say they shouldn't exercise in public at all. pic.twitter.com/vsYG7wyzqr

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) March 16, 2019