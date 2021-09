Afganistanin aiemmin salatut paikat ilmestyivät Googlen satelliittikuviin

Yhdysvaltojen ja liittolaisten vetäytyminen näkyy satelliittikuvien avautumisena.

Google Earth -karttapalvelussa näkyy nyt sieltä aiemmin salattuja kohteita Afganistanissa. Kyse näyttää olevan pitkälti entisistä Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten käyttämistä sotilaskohteista.

Center for Information Resiliencen tutkija Benjamin Strick on kerännyt Twitteriin alta löytyviä vertailukuvia paikoista, jotka on aiemmin jätetty kokonaan tai osin epäselviksi tai jopa sensuroitu pois Googlen satelliittikuvista.

Strick huomauttaa, että joistain paikoista ei yhä ole saatavilla tarkkoja kuvia. Hänen mukaansa on epäselvää, onko julkaisuprosessi kesken vai onko näitä kohteita yhä salattu tarkoituksella.

Googlen satelliittikuvista löytyy nyt esimerkiksi kuvia Kandaharin lentokentästä ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2010. Niissä näkyy muun muassa alta löytyviä tiedusteluilmalaivoja.

Kandahar airport – first images since 2010… wait – is that a zeppelin? pic.twitter.com/sXEJ95wpEc — Sebastian Langer (@GeoSebbo) September 3, 2021

Here's an area that Bing Maps had previously even censored, let alone heavily graded by Google Earth. Now it has 2019 imagery. pic.twitter.com/P6oYc8vYCE — Benjamin Strick (@BenDoBrown) September 3, 2021

Here is Camp Shorabak (formerly Camp Bastion). Graded on Google Maps. On GE imagery is from 2019. pic.twitter.com/VGDN30ptPx — Benjamin Strick (@BenDoBrown) September 3, 2021