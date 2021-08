Afganistanilaiset äidit heittävät lapsiaan turvaan piikkilangan yli

Taleban on luvannut pääsyn Kabulin lentokentälle, mutta naisia ja lapsia on hakattu.

Afganistanilaiset naiset yrittävät saada lapsensa turvaan lähes hinnalla millä hyvänsä. Kabulin lentokentällä he ovat yrittäneet antaa lapsiaan brittisotilaille toivoen, että sotilaat kuljettaisivat lapsia turvaan.

– Se on kauheaa. Naiset heittävät lapsiaan piikkilanka-aidan yli ja pyytävät, että sotilaat ottaisivat nämä. Jotkut takertuvat piikkilankaan, sanoo brittivirkamies Sky News -kanavan mukaan.

Kanava on julkaissut videon, jossa lapsi nostetaan väkijoukosta metalliaidan yli ja sotilas ottaa hänet vastaan. Piikkilankaa näkyy kuvan taustalla.

Britannian puolustusministeri Ben Wallace sanoo, että yksinäisiä lapsia ei oteta vastaan, mutta perheellisiä autetaan. Hänen mukaansa Britannia kuljettaa perheitä pois Afganistanista ja aikoo jatkaa toimintaa.

– Juuri tällä hetkellä 120 perhettä nousee kuljetuskoneeseen, joka lähtee hetken kuluttua. Muutaman tunnin kuluttua lähtee lisäksi 138 perhettä.

Wallace on nähnyt Sky Newsin videon lasten nostamisesta aidan yli.

– Jos kokonaisia perheitä on tulossa, me autamme heitä.

Taleban on luvannut, että afganistanilaisilla on mahdollisuus päästä lentokentälle ja siirtyä ulos maasta. The Guardian-lehti kuitenkin uutisoi, että naisia ja lapsia on hakattu ja ruoskittu, kun he ovat pyrkineet Taleban-taistelijoiden pitämien tarkastuspisteiden läpi.