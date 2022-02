Aeroflot rikkoi lentokieltoa Kanadassa

Kanadan liikenneviranomaisten mukaan Aeroflotin lento 111 on rikkonut aiemmin asetettua ilmatilan sulkemista venäläiskoneilta.

Asiasta on käynnistetty selvitys.

– Olemme valmiita tekemään tarvittavia toimenpiteitä kiellon toimeenpanemiseksi ja vastaavien rikkomusten estämiseksi tulevaisuudessa, Transport Canada -viranomainen tiedottaa.

Julkisten lentotietojen mukaan Airbus A350-941 -matkustajakone nousi Yhdysvaltain Miamista sunnuntai-iltana ja laskeutui noin 1,5 tuntia myöhässä Moskovaan maanantaina aamulla.

Koneen lentoreitti kulki Floridasta koilliseen Kanadan ja Grönlannin yli.

Se lensi myös ilmatilansa venäläiskoneilta sulkeneen Norjan pohjoisosien yli kohti Arkangelia ennen kääntymistään Moskovaan.

Matkustajakone ei käynyt Suomen ilmatilassa.

(2/2) We are launching a review of the conduct of Aeroflot and the independent air navigation service provider, NAVCAN, leading up to this violation. We will not hesitate to take appropriate enforcement action and other measures to prevent future violations.

— Transport Canada (@Transport_gc) February 28, 2022