Aasiassa heräsi epäily – ”huoli Kiinan rokotteiden epäonnistumisesta”

Osa Aasian maista alkaa käyttää muita rokotteita.

Aasian maissa on herännyt viime aikoina epäilyjä kiinalaisten koronarokotteiden tehokkuudesta, kertoo BBC.

Tähän mennessä kiinalaisrokotteilla on ollut tärkeä rooli aasialaisten suojaamisessa koronavirusinfektiota vastaan. Miljoonat ihmiset ovat saaneet joko Sinovacin tai Sinopharmin piikin.

Nyt osa Aasian maista alkaa käyttää muita rokotteita. Thaimaa ilmoitti viime viikolla muuttavansa rokotepolitiikkaansa. Kahden Sinovacin piikin sijaan asukkaat saavat jatkossa yhdistelmän Sinovacin ja AstraZenecan piikkejä. Myös Sinovacilla täysin rokotetut terveydenhuollon työntekijät saavat eri valmistajan piikin kolmatta tehosteannosta varten.

Myös Indonesia ilmoitti toimivansa samalla tavalla. Sinovacilla täysin rokotetuille terveydenhuollon työntekijöille annetaan Modernan tehosteannokset.

Päätökset tehtiin sen jälkeen, kun satojen täysin rokotettujen terveydenhuollon työntekijöiden kerrottiin saaneen tartunnan ja osa kuolleen.

Sekä Thaimaan että Indonesian koronatilanne on heikentynyt selvästi. Thaimaassa on raportoitu ennätysmäärä tartuntoja ja kuolemantapauksia. Indonesian sairaalat ovat täyttyneet potilaista, ja hapesta on pulaa.

Molempien maiden mukaan rokotteiden vaihdoksilla pyritään parantamaan suojaa. Thaimaan viranomaiset viittaavat paikallisiin tutkimuksiin, joiden mukaan rokotteita yhdistelemällä voidaan tehostaa immuniteettia.

– Vaihtamalla rokotteita Thaimaan ja Indonesian hallitukset toteavat periaatteessa, että he ovat huolissaan (kiinalaisten) rokotteiden epäonnistumisesta, sanoo Maailman terveysjärjestö WHO:n Dale Fisher.

Hänen mukaansa toistaiseksi ei ole tarpeeksi tietoa terveydenhuollon työntekijöiden tartunnoista ja kuolemista. Hän kehottaa maiden viranomaisia tekemään perusteelliset tutkimukset.

Sinovac ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa.

Malesia on ilmoittanut ottavansa käyttöön Pfizerin rokotteet sen jälkeen, kun Sinovacin piikit on käytetty loppuun.

Filippiinit ja Kambodza puolestaan aikovat jatkaa kiinalaisten rokotteiden käyttämistä.

”Mikään rokote ei ole täysin tehokas”

Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että Sinovacin ja Sinopharmin rokotteiden teho oireista koronatartuntaa vastaan on 50-79 prosenttia. Rokotteet ovat kuitenkin erittäin tehokkaita vakavaa tautimuotoa vastaan.

Täysin rokotettujen ihmisten saamat tartunnat voivat kuitenkin johtua monesta eri syystä, toteaa Hongkongin yliopiston epidemiologian professori Benjamin Cowling.

Yksi syy voi hänen mukaansa olla se, että kiinalalaisrokotteiden teho heikkenee ajan myötä. Tämä koskee myös muita rokotteita.

Toinen syy voi olla se, että kliinisissä tutkimuksissa käytettiin pienempiä aineistoja verrattuna todellisiin infektioihin. Erityisesti Indonesiassa päivittäisten infektioiden määrä kasvaa päivittäin kymmenillä tuhansilla.

Se voi johtua myös tarttuvammasta deltavariantista.

– Mikään rokote ei ole täysin tehokas koronatartuntoja vastaan. Vaikka kiinalaisrokotteet eivät anna 100 prosenttista suojaa, ne pelastavat silti henkiä, Cowling toteaa.