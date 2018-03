Aasialaislehdet uutisoivat Suomen jääsilkkitiestä

Jäämeren ratahankkeella on Kiinassa ja muualla Aasiassa eksoottisempi nimi.

Asia Times uutisoi Jäämeren ratahanketta koskeneen ilmoituksen jälkeen asiasta otsikolla Suunnitelma pohjoismaisesta ’jää-silkkitiestä’ etenee.

Suomen ja Norjan kerrotaan hyväksyneen seuraavan askeleen rautatielle, joka yhdistyisi Kiinan Jäämeren projektiin.

– Kunnianhimoinen suunnitelma rakentaa rautatie Suomen Rovaniemen ja Norjan Kirkenesin (Kirkkoniemi) välille, joka toimisi arktisena porttina Kiinan Vyö ja tie -projektille (Belt and Road), on voittanut kilpailevat ehdotukset ja tullut Suomen ja Norjan liikenneviranomaisten valinnaksi lisätutkimusta varten. Linkki on suunniteltu yhdistämään pohjoinen Eurooppa Kiinaan ja Venäjän Pohjoisen jäämeren syväsatamiin, Asia Times kirjoittaa.

Kiinan Xinhua-uutistoimisto kertoo asiasta Kirkkoniemen näkökulmasta otsikolla Arktinen Norjan kaupunki kaavailee porttia napaseudun silkkitiestä Kiinan kanssa.

Xinhua uutisoi Suomen ja Norjan hallitusten tutkimusten osoittavan, että 520 kilometrin rautatie Rovaniemen ja Kirkkoniemen välillä maksaisi noin 2,9 miljardia euroa ja avautuisi 2030.