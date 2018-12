Lännessä terrorismiin kuolleiden määrä vähenee, mutta…

Äärioikeistolainen terrorismi on nousussa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, varoittaa raportti.

Äärioikeiston terrori-iskujen määrä on lisääntynyt, samalla kun terrorismiin kuolleiden määrä kokonaisuudessaan on laskenut. Asiasta uutisoi The Independent.

– Äärioikeiston terrori-iskujen määrä on kasvanut merkittävästi erityisesti viimeisen kahden vuoden aikana, kertoo Tom Morgan. Hän on asiasta raportin tuottaneen Institute for Economics and Peacen vanhempi tutkija.

Suurimman osan hyökkäyksistä ovat tehneet yksittäiset toimijat, joiden motiivit ovat nousseet äärioikeistolaisesta, islamin vastaisesta tai valkoisen ylivallan ideologioista. Äärioikeistolaiset ryhmät ja yksilöt tappoivat 66 ihmistä vuosien 2013 ja 2017 välillä. Niistä 17 tappoa ja 47 hyökkäystä tapahtui viime vuoden aikana.

– Epävakaa poliittinen ilmapiiri ja taloudellinen epävakaus luovat olosuhteet, joissa terrorismi voi helposti yleistyä. Sosiaaliset olosuhteet, jotka lisäävät iskujen todennäköisyyttä, eivät luultavasti tule paranemaan lähitulevaisuudessa, Morgan arvioi.