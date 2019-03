”Äärimmäisen huolestuttavia” – supon kohdehenkilöiden ryhmässä liikettä

Terrorismin uhka-arvio Suomessa on säilynyt tasolla ’kohonnut’.

Suojelupoliisin vuosikirjan julkistamistilaisuudessa puhuneen erikoistutkija Pekka Hiltusen mukaan suurimman uhan Suomessa muodostavat yksittäiset toimijat, joilla on ”joko suoria tai välillisiä yhteyksiä radikaaliverkostoihin”.

Terrorismin ”kohdehenkilöiden” lukumäärä on pysynyt 370:ssa. Hiltusen mukaan lukumäärän sisällä kuitenkin on tapahtunut: listalta on sekä poistunut henkilöitä että sinne on tullut uusia henkilöitä.

Toinen merkittävä tekijä hänen mukaansa on kohdehenkilöiden laatu, se millaisessa toiminnassa he ovat tai millaisia tietoja supo heistä saa.

– Nämä ovat äärimmäisen huolestuttavia edelleen, ja osoittavat sitä, että viimeisten vuosien aikana tapahtunut muutos on tosiasia. Ikävä kyllä se on vienyt Suomen uhkatilannetta huonompaan suuntaan, Pekka Hiltunen totesi.

Ehkä merkittävin ilmiö hänen mukaansa on yhä vierastaistelijatilanne. Vaikka ISIS on menettänyt hallintoalueensa, se ei tarkoita sitä, että järjestö olisi toimintakyvytön, tai että sen vetovoima tai halu iskeä olisivat poistuneet.

Syyriassa ISIS-palaajien joukossa on Hiltusen mukaan henkilöitä, jotka ”aktiivisesti” haluaisivat palata Suomeen ”pakkopaluun” edessä.

– Haluan korostaa, että halu palata ei ole sama asia kun radikaalista ideologiasta luopuminen, Hiltunen huomautti.

Hänen mukaansa ”ikävä kyllä on todettava, että kokonaisuutena terrorismi on edelleen relevantti ja huolestuttava ilmiö ja erittäin todennäköisesti tulee sellaisena myös säilymään”.