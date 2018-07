Ääriköyhyydessä enää alle 10 prosenttia ihmiskunnasta

Human Progress -sivusto on twiitannut tietoja köyhyydestä tuoreen kyselytutkimuksen merkeissä.

Äärimmäisen köyhyyden poistaminen oli ensimmäinen YK:n vuosituhattavoitteista. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres totesi merkkipäiväpuheessaan viime vuonna, että työttömyyttä, epätasa-arvoa ja alueellisia konflikteja on yhä, mutta vuoden 1990 jälkeen köyhyyden poistamisessa on tapahtunut merkittävää edistystä.

Maailmanpankin lukujen mukaan köyhyys on 25 vuodessa lievittynyt enemmän kuin koskaan historian aikana. Varsinaiset luvut voivat yllättää. Köyhien osuus väestöstä on pienempi kuin koskaan – vaikka samaan aikaan maailman väkiluku on kasvanut kahdella miljardilla.

Äärimmäiseksi köyhyydeksi lasketaan nykymääritelmän mukaan tilanne, jossa ihmisellä on alle 1,9 dollarin verran ostovoimaa päivittäin. YK:n määritelmän mukaan kyseessä on ”tila, jossa ihmiseltä tai perheeltä puuttuu tarvittavat varat päivittäisestä elämästä selviämiseen ja perusoikeuksista nauttimiseen”.

Vuonna 1820 maapallon väestöstä 94 prosenttia eli äärimmäisessä köyhyydessä.

Vuonna 1990 maapallon väestöstä 34,8 prosenttia eli äärimmäisessä köyhyydessä.

Vuonna 2015 maapallon väestöstä 9,6 prosenttia eli äärimmäisessä köyhyydessä.

Viimeisen 25 vuoden aikana yli 1,25 miljardia ihmistä on päässyt äärimmäisestä köyhyydestä.

Vuonna 1820 oli vain 60 miljoonaa ihmistä, jotka eivät eläneet äärimmäisessä köyhyydessä.

Vuonna 2015 oli 6,6 miljardia ihmistä, jotka eivät eläneet äärimmäisessä köyhyydessä.

Eniten äärimmäisessä köyhyydessä elää tänään ihmisiä Nigeriassa (87 miljoonaa) ja Intiassa . Kiinassa äärimmäisessä köyhyydessä on enää 25 miljoonaa ihmistä.

Human Progressin luvut poikkeavat hieman esimerkiksi Wikipedian kertomista, mutta suuruusluokat ja trendit ovat samat.

Human Progress ihmettelee, ettei 95 prosenttia amerikkalaisista tiedä äärimmäisen köyhyyden nopeasta puolittumisesta. Suomalaisista asian tietää 17 prosenttia.

How is it possible that so many people are unaware of the extraordinary and unprecedented decline in world poverty that has been achieved in the last twenty years? https://t.co/owTazBh9Sy

