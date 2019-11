Tässä puhelutodisteet – Moskova ohjaa Ukrainan sotaa

Ääninauhojen ja todistajanlausuntojen perusteella Ukrainan separatisteja ohjattiin ja johdettiin Kremlistä.

Ukrainan lentoturmaa selvittävän Hollannin johtaman kansainvälisen rikostutkinnan (JIT) julkaisemat uudet todisteet valottavat Kremlin suurta roolia Itä-Ukrainan Donetskin separatistien ohjaamisessa. Aineiston perusteella Venäjän rooli on mennyt huomattavasti pelkkää sotilaallista tukea pidemmälle.

JIT:n torstaina julkaiseman aineiston joukossa on runsaasti ääninauhoja. Linkit äänitteisiin sekä selvitykset niiden sisällöistä löytyvät tämän linkin takaa JIT:n sivuilta. Verkkouutiset keräsi alle joitakin esimerkkejä nauhojen keskusteluista.

Miehet Moskovasta

Heinäkuun alussa 2014 äänitetyssä puhelussa keskustelevat salanimeä ”Mongol” käyttävä Donetskin separatistijoukkojen paikallinen sotilaskomentaja (A) ja tunnistamaton Donetskin viranomainen (B). Paikalliselle komentajalle kerrotaan, että paikalle on tulossa henkilöitä Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun mandaatilla. ”Moskovasta tulevien” kerrotaan ottavan komennon.

B: Makijivkan (kaupunki Donetskissa) komentajana haluaisin todellakin tietää tämän. Haluan tietää, mihin suuntaan tässä ollaan menossa.

A: Kuljemme kohti yhtenäistettyä komentoa. Seuraavaksi tapahtuu niin, että joukko miehiä saapuu Shoigun mandaatilla ja potkii paikalliset sotapäälliköt h******iin yksiköistä…

B: Aha.

A:…ja sitten Moskovasta tulevat ottavat komennon. (…)

B: (…) Minun pitää saada tietää yksi asia: kenelle vi***le raportoin sitten kun tämä tapahtuu?

A: Raportoit puolustusministerille. (…) DPR:n puolustusmnisterille. (…) Meidän puolustusministerimme on Strelkov ja ylipäällikkömme – kuten kuka tahansa muukin presidentti tai pääministeri – on Borodai.

FSB ja GRU

Useat entiset separatistitaistelijat ovat kertoneet JIT:n rikostutkijoille Venäjän turvallisuupalvelu FSB:n ja sotilastiedustelu GRU:n olleen mukana Donetskin päivittäisessä toiminnassa. Erään todistajan mukaan Donetskin johtajat kävivät säännöllisesti Moskovassa konsultoimassa FSB:n ja GRU:n yhteyshenkilöitään.

JIT:n mukaan ääninauhat vahvistavat todistajien lausuntoja Venäjän tiedustelun roolista. Turvallisuuspalvelujen kerrotaan toimineen ”rinta rinnan” ohjaillessaan Donetskin päättäjiä.

Esimerkiksi heinäkuun 18. päivänä 2014 hieman ennen kello seitsemää illalla äänitetyllä nauhalla paikalliskomentaja Mongol (A) keskustelee Sherif-salanimeä käyttävän toisen separatistitaistelijan (B) kanssa.

(…)

B: Se on viikko, jonka olemme suoraan…(epäselvää) Moskovaan ja saamme käskyt. (…)

A: Mekin saamme käskyt Moskovasta. Sama juttu meilläkin.

B: Mutta teidän kohdallanne kyse on FSB:stä, eikö niin?

A: Kyllä.

B: Meillä se on GRU. Se on ainoa ero.

A: Tiedän tämän varsin hyvin.

Salatut puhelimet

Donetskin johdon kerrotaan käyttäneen tavallisten puhelinten lisäksi suojattuja viestintäkanavia. Ne järjestettiin JIT:n mukaan Venäjältä. JIT toteaa ”Venäjän korkeiden viranomaisten” käyttäneen niitä yhteydenpidossa separatistitaistelijoihin.

JIT:n saamien tietojen perusteella Venäjän turvallisuuspalvelu FSB toimitti Donetskiin suojattuja puhelimia. JIT kertoo Sergei Dubinskin (A) listanneen heinäkuun 3. päivänä 2014 äänitetyssä puhelussa, kenelle erikoispuhelimia on toimitettu. Itä-Ukrainan sotilasjohdossa toiminut Dubinski on yksi neljästä murhasyytteen MH17-lennon alas ampumisesta saaneesta henkilöstä. Hän on eläkkeellä oleva GRU:n eversti. Dubinski puhuu nauhalla ”Semenovin” kanssa. Tällä saatetaan viitata Donetskin talousasioista vastanneeseen varapääministeriin Aleksander Semenoviin.

A: (…) Mites niiden erikoispuhelinten kanssa, tiedäthän, ne mitä meillä on? Ne, jotka toimivat Internetin kautta? Suojattuja (…) Ne ovat erikoispuhelimia, niitä ei voi ostaan. Ne saatiin Moskovasta. FSB:n kautta.

Tämän jälkeen Dubinski listaa suuren joukon Donetskin päättäjiä ja avainhenkilöitä, ja toteaa, että heillä kaikilla on ”nämä suorat puhelimet”. Listalla mainitaan myös Venäjän vallatun Krimin johtoon nimittämä Sergei Aksjonov.

Lupaus vahvistuksista

Rikostutkijoiden mukaan uusi aineisto ja todistajanlausunnot paljastavat Venäjän johdon roolin Itä-Ukrainassa olevan suurempi kuin aiemmin on virallisesti tiedetty. JIT:n mukaan separatistijohto on ollut suoraan yhteydessä korkeisiin Venäjän hallinnon viranomaisiin. Tästä todistaa esimerkiksi heinäkuun 3. päivänä 2014 äänitetty Vladislav Surkovin (B) ja Donetskin silloisen pääministerin Aleksander Borodain (A) keskustelu. Surkov on vaikutusvaltainen Kremlin sisäpiiriläinen. Hän on toiminut muun muassa Venäjän varapääministerinä. Surkov on työskennellyt Venäjän presidentti Vladimir Putinin neuvonantajana vuodesta 2013 lähtien. JIT:n mukaan Surkov lupaa puhelussa vahvistuksia Venäjältä Donetskiin.

(…)

B: Eräs Antufejev on tulossa sinun paikallesi. Kerroin hänestä sinulle (…) Itse asiassa hän suunnitteli lähtevänsä sinne jo lauantaina… tai jopa sunnuntaina (…) He ovat lähdössä lauantaina etelään ollakseen taisteluvalmiita. No niin Sasha – yksi juttu – kerron siitä sinulle heti, koska he vaativat GB:tä. Mutta kerroin, että Hodakovski johtaa GB:tä.

A: En vastusta. Uskon muuten, että Hodakovski luopuu virastaan mielellään. (…)

B: Ei, katsohan nyt Sasha. Tee päätöksiä… tee itse päätöksiä. Jos hän lähtee (…), niin anna hänen lähteä (…). Jos hän ei halua lähteä (…) jostain syystä, anna heidän perustaa yksi turvallisuuspalvelu lisää. Ei siitä seuraa mitään pahaa.

Puhelussa keskustellaan mitä ilmeisimmin separatistipäällikkö Aleksander Hodakovskista. Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n Alfa-erikoisjoukkojen entinen komentaja Hodakovski loikkasi sodan alettua separatistien puolelle ja toimi sittemmin Donetskin turvallisuusministerinä. Hänet korvattiin Vladimir Antufejevillä heinäkuun puolivälissä 2014. Antufejev on entinen Neuvostoliiton sisäministeriön OMON-joukkojen majuri.

”Vladimir Ivanovitsh”

Venäjän vahva sotilaallinen läsnäolo Itä-Ukrainassa on ollut jo pitkään avoin salaisuus. JIT:n hankkimat todistajanlausunnot ja äänitteet avaavat Venäjän roolia ja paljastavat Venäjän viranomaisten päättäneen jopa operaatioiden yksityiskohdista. Nauhoilla puhutaan JIT:n mukaan niin Venäjän eteläisen sotilaspiirin komentajasta Andrei Serdjukovista, FSB:n johtaja Aleksandr Bortnikovista kuin puolustusministeri Sergei Shoigulta tulleista määräyksistäkin.

JIT on julkaissut otteita separatistien puheluista heinäkuulta 2014. Separatistijoukot ja Ukrainan asevoimat kävivät tuolloin kovia taisteluita. JIT:n mukaan Donetskista soitettiin noihin aikoihin runsaasti sotilasoperaatioita käsitelleitä puheluita Venäjälle.

Sotilasoperaatioita käsittelevillä JIT:n nauhoilla puhuu ”Vladimir Ivanovitshina” tunnettu henkilö (B). Häntä kuvataan ”Moskovasta lentäneeksi korkeaksi päälliköksi”. JIT pyytää tiedotteessaan apua hänen henkilöllisyytensä selvittämiseksi.

Vladimir Ivanovitsh ja Sergei-niminen henkilö (A) keskustelivat esimerkiksi heinäkuun 17. päivänä 2014 seitsemän hengen ryhmän tehtävästä itäisessä Ukrainassa. FSB:n johtaja Bortnikov mainitaan nauhalla.

A: Vladimir Ivanovitsh, eikö niin?

B: Kyllä. Puhelimessa. Täällä Vladimir Ivanovitsh.

A. Öö… Aksjonov antoi minulle numerosi. Hän sanoi, että tästä on sovittu Bortnikovin kanssa.

B: Hyvä on. Miten voin olla avuksi?

A: Miten saan toivelistani sinulle? Lennämme huomenna Rostoviin (Kaupunki Venäjällä lähellä Ukrainan rajaa). Mieheni ovat… Minä tulen Simferopolista (Krimiltä) ja mieheni ovat Moskovassa. On lista asioista, joita tavitsemme ja lista asioista, joita tarvitsemme kipeästi (…) Saavumme huomenna Rostoviin, mutta meidän on oltava siellä jo lauantaina. Öö… pystytkö ystävällisesti löytämään tavan… jolla voimme olla sinuun jotenkin yhteydessä. Meitä on seitsemän. Seitsemän miestä. Yhdinryhmä on seitsemän miestä (…) Meille on nyt tärkeää, että varmistamme sen, että nämä seitsemän pääsevät paikalle sen kanssa, mitä he tarvitsevat.

B: (…) Hyvä on… Minulle itse asiassa kerrottiin, mitä tarvitsette (…) Minulla ei ole teidän listanne. Ok. Antakaa minun selvittää tämä ja soitan sinulle takaisin.

JIT:n mukaan äänite kertoo Krimin johtaja Aksjonovin antaneen tunnistamattoman Vladimir Ivanovitshin numeron ”Sergeille”. Hän antaa ymmärtää, että suunnitelmasta on sovittu FSB:n johtaja Bortnikovin kanssa. JIT:n mukaan toiset samana päivänä käydyt keskustelut paljastavat Sergein toivelistan: yönäkölaitteita, maastopukuja, infrapunakiikareita, kaasunaamareita, ”rautoja”, ammuksia ja panssaroituja ajoneuvoja.

Myöhemmin samana päivänä käydyn puhelun aikana Sergei kertoo olevansa ”Moskovasta tulleen kenraalimme toimistossa”. Nauhalla puhutaan myös Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigusta.

A: Olemme soittaneet ykkösellesi kolme kertaa. Lyhyesti sanottuna hän on jo antanut määräykset mikälielle. He suostuivat täyttämään tarpeemme (…) saatuaan määräyksen häneltä, jonka nimensä alkaa ”Sh”. Tunnetko hänet?

B: Ei. En tunne. Kenestä on kyse?

A: No siis Shoigusta. Shoigusta.

B: Aha. Ja missä? Missä ne annetaan?

A: Missäkö? Rostovissa. Missä muualla muka.

