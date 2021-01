Ääninauha: Valko-Venäjän presidentti määräsi salamurhia Saksassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valko-Venäjän KGB valmisteli poliittisia murhia.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan kerrotaan määränneen Saksassa asuneiden hallintonsa poliittisten vastustajien salamurhaoperaatioita. Iskut eivät koskaan toteutuneet, mutta niiden suunnittelu ja presidentin antamat ohjeet käyvät ilmi EUObserverin saamalta ääninauhalta.

Nauhoituksen todetaan kuvastavan, millainen uhka Lukashenkan hallinto on Euroopalle.

Silloinen Valko-Venäjän turvallisuuspalvelu KGB:n johtaja Vadim Zaitsev keskustelee nauhalla KGB:n Alfa-ryhmän seitsemännen osaston henkilöstön kanssa. EUObserverin mukaan kyseessä on Lukashenkan poliittisten vihollisten vastaiseen toimintaan erikoistunut salainen yksikkö.

Huhtikuun 11. päivänä 2012 tehdyllä äänitteellä puhutaan Saksassa asuvien valkovenäläisten salamurhista. Kohteina mainitaan entinen vankilanjohtaja Oleg Alkajev, entinen eversti Vladimir Borodash ja entinen korruption vastaisen toiminnan päällikkö Vjatseslav Dudkin.

– Presidentti odottaa näitä operaatioita, Vadim Zaitsev sanoo nauhalla.

Hän kertoo kuulijoille, että Lukashenka on sijoittanut yli 1,2 miljoonaa euroa tällaisia toimia varten perustetulle tilille, ja ”haluaa nähdä tuloksia”.

KGB-johtajan mukaan Valko-Venäjän turvallisuuspalvelu ei saisi joutua epäilyn alaiseksi Saksassa.

– Minulle on tärkeää, ettei kukaan edes osaa ajatella KGB:tä, Zaitsev toteaa.

– On selvää, miten voisimme hukuttaa tai ampua jonkun. Se on selvää. Mutta, kuinka järjestää satunnainen räjähdys, kuinka sytyttää tulipalo jälkiä jättämättä, murhata ja niin edelleen – tämä on epäselvää, hän jatkaa.

”Asennamme pommin”

EUObserverin mukaan nauhalla puhutaan myös silloin Venäjällä asuneen valkovenäläisen toimittajan Pavel Sheremetin murhaamisesta. Sheremetiä luonnehditaan ”maanvaivaksi” ja hänen kuolemansa pitäisi lähettää viesti.

– Asennamme pommin, ja tämä v***n rotta räjähtää kappaleiksi – jalat yhteen suuntaan ja kädet toiseen. Jos kaikki [näyttää] luonnollisilta syiltä, se ei iske samalla tavalla ihmisten tajuntaan, Vadim Zaitsev toteaa.

Vuodetun Valko-Venäjän KGB:n sisäisen raportin mukaan Sheremet otettiin tarkkailuun hänen asuessaan Moskovassa. Toimittaja menehtyi autopommi-iskussa Ukrainan Kiovassa neljä vuotta myöhemmin. Tekijöitä ei ole koskaan saatu kiinni.

EUObserver kertoo saaneensa nauhan ja KGB-raportin valkovenäläiseltä oppositioaktivisti Igor Makarilta. Makar on entinen Valko-Venäjän sisäministeriön terrorisminvastaisen erikoisyksikön apulaiskomentaja. Hän ryhtyi toisinajattelijaksi ja pakeni maasta vuonna 2012. Nauhoitus on ollut hänellä siitä lähtien. Hän sanoo julkaisseensa tiedot nyt osoittaakseen tukea Lukashenkaa vastustavalle oppositiolle.

Makar kertoo toimittaneensa nauhan aikanaan EU:ssa toimivalle amerikkalaiselle diplomaatille, koska halusi suojella nauhalla mainittua Oleg Alkaevia. Makar sanoo olevansa valmis todistamaan nauhan aitoudesta oikeudessa. Saksan viranomaisten panivat Oleg Alkaevin poliisin suojeluun sen jälkeen, kun Makar toimitti nauhan amerikkalaisdiplomaatille vuonna 2012.

EUObserver on saanut toiselta valkovenäläislähteeltä vahvistuksen, että nauha on aito. Hänkin on valmis todistamaan tarvittaessa oikeudessa.