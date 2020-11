Ääniä lasketaan yhä avainosavaltioissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvaltain seuraava presidentti ei ole vieläkään selvillä.

Ääntenlasku on yhä kesken Nevadassa, Arizonassa, Georgiassa, Pohjois-Carolinassa, Pennsylvaniassa, Wisconsinissa ja Michiganissa.

New York Timesin mukaan Joe Biden on nyt saamassa 50,6 prosenttia Michiganin äänistä ja Donald Trump 47,8 prosenttia. Michiganin äänistä on laskettu 98 prosenttia.

Wisconsinissa Biden johtaa luvuin 49,4 – 48,8 prosenttia, kun äänistä on laskettu 98 prosenttia.

Nevadassa luvut ovat Bidenille 49,4 – 48,5 prosenttia. Äänistä on laskettu 88 prosenttia.

Arizonassa Biden johtaa 50,5 – 48,1 prosenttia. Äänistä on laskettu 86 prosenttia.

Georgiassa Trump johtaa täpärästi luvuin 49,5 – 49,2 prosenttia. Äänistä on laskettu 98 prosenttia.

Pohjois-Carolinassa istuva presidentti johtaa luvuin 50,0 – 48,6 prosenttia. Äänistä on laskettu 95 prosenttia.

Pennsylvaniassa Trump johtaa prosentein 50,3 – 48,5. Äänistä on laskettu 92 prosenttia.

Jos Biden onnistuu pitämään Nevadan ja voittaa kahdessa Georgian, Michiganin ja Wisconsinin joukosta, hän saa täyteen vaadittavat 270 valitsijamiestä.