”Ääni keskustalle tai PS:lle on ääni Antti Rinteelle”

Ben Zyskowiczin mukaan pääministerin paikasta käydään kaksintaistelu.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz sanoo yhä näyttävän siltä, että seuraavaa maan hallitusta vetää Sdp:n Antti Rinne tai kokoomuksen Petteri Orpo. Zyskowicz perustaa arvionsa galluptuloksiin.

– Me uskomme siihen, että työnteko ja yrittäjyys ovat ne, jotka kantavat, ja siihen ettei velkaannuta lastemme piikkiin ja että verotus on myrkkyä työnteolle. Siksi me pidämme tosi tärkeänä, että se ei olisi Rinne ja demarit jotka hallitusta johtavat vaan Petteri Orpo ja kokoomus, Ben Zyskowicz sanoi Lopella kansanedustaja Timo Heinosen vaalikahvilan avajaisissa.

Zyskowicz kehotti paikalla olevia kertomaan äänestämistä empiville tutuilleen, että ”tämä on kahden kauppa nyt, tämä suurimman puolueen ja pääministerin homma”.

– Näissä vaaleissa ääni perussuomalaisille, kristillisille, keskustalle – tässä kaksintaistelussa se on vähän kuin ääni Antti Rinteelle. Koska eiväthän näitä porvarillisia puolueita äänestävät olisi demareita äänestäneet. Mutta se ääni on silloin Orpolta pois – se ei ole Rinteeltä pois.

Kansanedustajan mukaan äänestäjän olisi siis tärkeää valita johtavan porvarillisen pääministeriehdokkaan puolue, jotta Sdp ja Antti Rinne voitettaisiin.

– Jos pystytte tätä viestiä välittämään tuttavillenne, että on pääministerikisa näiden kahden ehdokkaan välillä, ja siksi kannattaa tukea Petteri Orpoa, hän kehotti.

Kaikki palvelut

perustuvat työntekoon

– Tällä vaalikaudella on panostettu siihen, että on saatu talous parempaan kuntoon. Kustannuskilpailukyky on parantunut, se tarkoittaa suomalaisten tuotteiden menevän paremmin kaupaksi maailmalle. Se on parantanut työllisyyden. Ja me olemme saaneet valtiontaloutta hoidettua huikeasti, Ben Zyskowicz sanoi puheessaan.

– Toisin kuin Antti Rinne ja demarit luulevat, yhä paremmat palvelut – kuten päivähoidon pienemmät ryhmät ja peruskoulun ja hoivan laadukkuus – eivät perustu veroihin. Antti Rinne luulee, että ne perustuvat veroihin.

Zyskowiczin mukaan viime kädessä kaikki taloudellinen hyvinvointi perustuu työntekoon ja yrittämiseen. Verotus on hänen mukaansa vain väline, joskin tärkeä väline, jolla osa työnteon ja yrittämisen hedelmistä voidaan ja tuleekin käyttää yhteiseksi hyväksi.

– Niinpä ajatus siitä että verotus on se jolla kaikki hoidetaan on väärä. Vuosi voidaan toki mennä niin etä kiristetään veroja. Kaksikin vuotta. Mutta pitkän päälle se ei ole kestävää, vaan kestävä ratkaisu on se, että pystytään tukemaan yrittäjyyttä, saadaan ihmisille töitä, ja sitä kautta yhteistä kakkua kasvatetaan. Silloin kun sitä kasvatetaan siitä voidaan myös lisää jakaa, Zyskowicz totesi.

– Työnteko ja yrittäjyys ovat hyvinvointipalvelujen tulonsiirtojen takana, ei verotus. Tämä on iso ero kokoomuksen ja demarien välillä.