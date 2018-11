Äänestystulos: Manfred Weber 492 – Alexander Stubb 127

Euroopan kansanpuolue EPP:n Helsingin kongressi äänesti torstaina ehdokkaastaan Euroopan komission johtoon. Ääniä annettiin 621, joista kaksi hylättiin.

Äänestyksessä saksalainen EPP:n parlamenttiryhmän johtaja Manfred Weber sai 492 ääntä.

Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb sai 127 ääntä.

I am from a small town in lower Bavaria, like many other villages and towns in Europe. Here and everywhere else people are asking us to bring Europe back home. Watch my video for #EPPHelsinki here! #StrongerTogether #BetterEurope pic.twitter.com/0tCKIBvcFF

Good evening folks. The @EPP asked us to do a two minute introductory video. Thanks for the music to Samu Haber and my friends at @SunriseAveBand. Thanks to my mate @Ekapekka for the production. Hope it puts you all in a good mood for the evening. #RT appreciated. pic.twitter.com/W8f7DqpcFA

— Alexander Stubb (@alexstubb) November 5, 2018