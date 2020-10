Äänestyslaite netistä – näin vaalivilppiä torjutaan USA:ssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yli 200 vapaaehtoista auttaa viranomaisia vaalivilipin estämisessä.

Beatrice Atobatele oli järkyttynyt huomatessaan, että USA:n vaaleissa käytettäviä äänestyslaitteita voi ostaa eBaysta. Atobatele kuuluu Election Cyber Surge- ryhmään.

Hakkereista ja tietoturvan ammattilaisista koostuva ryhmä auttaa viranomaisia selvittämään USA:n vaalijärjestelmän haavoittuvuuksia. Tarkoituksena on estää vaalivilppi marraskuun presidentinvaaleissa.

Eri osavaltioissa on käytössä hyvin erilaisia ​äänestys​järjestelmiä. Järjestelmät vaihtelevat elektronisista äänestyskoneista äänestyslipukkeisiin ja paperipohjaisiin järjestelmiin. Mitä digitalisoidumpi järjestelmä on, sitä alttiimpi se on erilaisille häiriöille.

Uhat vaalivilpistä eivät liity ainoastaan äänestyslaitteisiin. USA:ssa ihmisten täytyy etukäteen rekisteröityä äänestäjäksi ja rekisteröintiluetteloiden manipulointi on yksi varteenotettava uhka. Myös äänestysluetteloiden turvallisuus vaihtelee osavaltioittain. FBI varoitti jo vuoden 2016 vaalien alla joidenkin ulkomaisten toimijoiden hankkineen pääsyn rekistereihin.