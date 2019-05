Äänestysinto nousemassa useissa EU-maissa

EU-vaalien tulokset saadaan puoliltaöin Suomen aikaa.

Ennakkotietojen mukaan EU-vaalien äänestysaktiivisuus on nousemassa lukuisissa EU-maissa.

Espanjassa oli äänestänyt 49 prosenttia äänioikeutetuista vaalipäivänä klo 18 mennessä. Vuoden 2014 EU-vaaleissa vastaava luku oli 34 prosenttia. Tieto on peräisin Europe Elects -vaalisivustolta.

Romaniassa on kello 18 mennessä äänestänyt 43 prosenttia, kun vastaava luku viisi vuotta sitten oli 27 prosenttia.

Ranskassa äänestysprosentti on ennusteiden mukaan nousemassa 52:een, mikä on 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vaaleissa. Ranskan suurissa kaupungeissa 54 prosenttia on käynyt uurnilla, mikä on 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vaaleissa.

Saksassa ennusteet lupaavat, että aktiivisuus kohoaa 59 prosenttiin, kun viisi vuotta sitten 48 prosenttia äänesti.

Tanskassa äänestysprosentti on nousemassa 61:een, kun se viime kerralla oli 60.

Portugalissa äänestysaktiivisuus näyttää laskevan. Kello 16 mennessä 23 prosenttia äänestänyt, kun vuonna 2014 uurnilla oli neljään mennessä käynyt 26 prosenttia.

Sloveniassa äänestysaktiivisuus näyttää nousevan, mutta pysyvän silti matalalla. Kello 16 mennessä vain 18 prosenttia oli äänestänyt. Viisi vuotta sitten luku oli 16 prosenttia.

Suurin osa EU-maista äänestä tänään sunnuntaina. Ensimmäiset viralliset kootut tulokset saadaan noin kello 00.15 Suomen aikaa.