Äänestys EPP:n kärkiehdokkaasta päättyi, tulosta odotetaan

Euroopan kansanpuolue EPP:n kongresissa Helsingin Messukeskuksessa aloitettiin kello 10.30 ja päätettiin kello 12 äänestys puolueen kärkiehdokkaasta EU-komission johtoon.

Ehdokasehdokkaat Alexander Stubb ja Manfred Weber pitivät viimeiset puheensa kongressiväelle äänestyksen jo alettua.

Kongressisalissa on torstaina puhunut suuri määrä Euroopan päättäjiä ja valtionpäämiehiä. Tänään puhuivat muun muassa Angela Merkel, Leo Varadkar, Viktor Orban, Boyko Borissov, Andrej Plenkovic ja Sebastian Kurz.

No matter who the winner, the entire family will rally behind him, including our other candidate because the 2014 experience has shown us that these elections strengthen not only the elected candidate, but also the adversary & our entire family. #Up2EU #EPPHelsinki #WeAreFamily

— Joseph Daul (@JosephDaul) November 8, 2018