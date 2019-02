Äänestävätkö suomalaiset laiskasti? − ”Suosittu väite ei ole totta”

RKP:n puoluesihteeri Fredrik Guseff on jakanut Twitterissä Tilastokeskuksen graafin, joka kuvaa Suomessa asuvien suomalaisten äänestysaktiivisuutta eduskuntavaaleissa.

Guseffin mukaan suosittu on väite, jonka mukaan suomalaiset äänestäisivät yhä laiskemmin.

− Totuus on kuitenkin, että aktivisuus on ollut samalla tasolla tällä vuosituhannella, hän kirjoittaa.

Kuvio näyttää, että korkeimpiin lukemiin on päästy 60-luvulla. Vuoden 1962 eduskuntavaalien äänestysaktiivisuus oli 85,1 prosenttia.

2000-luvulla käydyissä eduskuntavaaleissa Suomessa asuvien suomalaisten äänestysaktiivisuus on ollut seuraavanlaista:

Vuonna 2003 69,7 %

Vuonna 2007 67,9 %

Vuonna 2011 70,5 %

Vuonna 2015 70,1 %

Suosittu väite on että suomalaiset äänestäisi yhä laiskemmin. Totuus on kuitenkin että aktivisuus on ollut samalla tasolla tällä vuosituhannella. Det påstås ofta att valdeltagande sjunker, sanningen är att valdeltagandet varit ganska stabilt under 2000-talet. pic.twitter.com/8FJbHhRdBv

