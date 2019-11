”Äänestäisin häntä empimättä uudelleen”

USA:n sensaatiomaisia 2016 presidentinvaaleja selittävästä The Great Revolt: Inside the Populist Coalition Reshaping American Politics –teoksesta on juuri julkaistu päivitetty versio.

Kirjoittajat Salena Zito ja Brad Todd kertovat New York Postissa kirjaan haastatelluista 24 amerikkalaisesta. He edustivat seitsemää äänestäjien arkkityyppiä kymmenessä tärkeässä piirikunnassa, muun muassa suurten järvien alueen ”ruostevyöhykkeellä”, joka toi Donald Trumpille vaalivoiton.

Nyt samoista haastatelluista 22 toteaa, ettei heidän poliittinen suuntautumisensa ole muuttunut. Muita kahta ei tavoitettu.

Sairaseläkkeelle kesällä jäänyt leipuri Bonnie Smith äänesti Pennsylvanian Ashtabulan piirikunnassa kahdesti Barack Obamaa ja viime esivaalikierroksella Bernie Sandersia. Mutta 2016 itse vaaleissa Smith ystävineen äänesti Donald Trumpia.

Bonnie Smith sanoo, ettei hänen tukensa Trumpille ole sen jälkeen järkkynyt tuumaakaan, pikemminkin kasvanut, ja hän äänestäisi tätä uudelleen in a heartbeat, empimättä. Demokraatit ovat hänen mukaansa huonoja häviäjiä ja presidentin virkarikossyyte johtuu siitä.

Salena Zito kertoo löytäneensä perinteisiä republikaaneja, joiden oletettiin hylkäävän Trumpin tämän käytöksen vuoksi mutta jotka eivät tehneet niin, ja demokraatteja, joita Hillary Clinton ehdokkaana ei miellyttänyt.

Koalition yhdistävä tekijä oli konservatismi ryyditettynä populistisella epäuskolla mediaa, poliitikkoa, Hollywoodia ja yrityksiä kohtaan.

Zito nimittää Trumpin tukijoita ihmisiksi, jotka ovat piilossa näkyvillä.

– Jos elät ja teet työtä Washingtonissa, New Yorkissa tai länsirannikolla, et tunne ketään minun kaltaistani, Bonnie Smithkin sanoo.

