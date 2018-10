”Aamulla löydän edustajakollegani oksentamasta”

Kansanedustaja kuvailee uuden naiskollegansa kriisiä Helsingissä.

Kansanedustaja Anna Kontula (vas.) kertoo kirjassaan Eduskunta. Ystäviä ja vihamiehiä (Into) eräänä aamuna todistamastaan edustajakollegansa ikävästä tilanteesta.

– Ensimmäisiin edustajavuosiin kuuluu usein kriisi, kun puolisot yrittävät totutella suomalaiselle parisuhdekulttuurille vieraaseen erillään oloon. Rankimmillaan muutos on ehkä silloin, kun konservatiivisempaan avioliittomalliin kiinnittynyt pari huomaa äkkiä olevansa tilanteessa, jossa vaimon yhteiskunnallinen status on korkeampi kuin hänen puolisonsa, Anna Kontula kirjoittaa.

– Mietin tätä paljon sen jälkeen, kun eräänä varhaisena aamuna löydän edustajakollegani vessasta oksentamasta.

– Hänen silmänsä ovat olleet harmaat jo monta viikkoa, niin harmaat, että sen olin huomannut minäkin, joka yleensä hoksaan tällaiset asiat viimeisenä.

Kirjan kuvauksessa ”talo on vielä hiljainen, ensimmäiset valiokunnat vasta alkamassa. Hän on viipynyt edellisiltana baarissa niin myöhään, ettei maksanut vaivaa enää yrittää nukkua, ja päättänyt sen sijaan tulla suoraan töihin kirjoittamaan kolumnia”.

– Siivoamme jäljet, ja löydän jopa käsilaukustani nuhruisen purkkapaketin, maku extra fresh. Koska kollegani ei ole juopottelevaa sorttia, alan tentata. Mikä nyt on?

Kansanedustajakollega kertoo harkitsevansa vakavasti avioeroa eikä tiedä, miten kertoisi sen puolisolleen.

– Mies on alkanut vältellä liikkumista julkisesti hänen kanssaan, kun ei kestä, että ihmiset alinomaa pysäyttelevät. Talousasioistakin on perheessä kitkaa, mies ostelee itselleen mitä sattuu hänen tienaamillaan rahoilla. Ja on siinä sitten muutakin. Silti eroaminen on kovaa, hirveän kovaa. On lapset, vihkivala ja kaikki yhteiset tuttavat. On menestyjän pelko julkisesta epäonnistumisesta – hehän ovat olleet paikkakunnan ihannepari, josta on aina hymyilevä iltapukukuva paikallislehden raportissa kaupungin uudenvuodenvastaanotolta.

– Sitten on vielä ajatus elämästä yksin, että millaista se olisi. Pelko, että julkisen roolin läpi ei ehkä enää koskaan löydä ketään, joka osaisi rakastaa ja haluta naista poliitikon takana. Eikä minulla ole siihen yhtään lohdun sanaa.

LUE MYÖS:

Eduskunnan suojelukulttuuri – näin pidetään töppöilyt piilossa

Kansanedustajien yllätys: ”Paljon alkoholismia ja salasuhteita”