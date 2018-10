Aamulehdessä alkavat yt-neuvottelut

Yt-neuvottelut koskevat yhteensä noin sataa henkilöä.

Alma Consumer -liiketoimintayksikössä aloitetaan yt-neuvottelut, jotka koskevat Alma Media Kustannus Oy:ssä työskentelevää Aamulehden toimituksen henkilöstöä.

Neuvottelut koskevat yhteensä noin sataa henkilöä. Alma Media Kustannus Oy:n palveluksessa on noin 300 henkilöä. Alustavan suunnitelman mukaan Aamulehden henkilökunnan määrä saattaa vähentyä suunniteltujen toimien vuoksi enimmillään 17 henkilötyövuodella.

– Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Aamulehti on onnistunut vahvistamaan asemaansa Tampereen markkina-alueella. Sen tavoittavuus on kasvanut, mutta valtakunnallinen printtimainonta on edelleen laskenut. Keskittymisemme paikalliseen sisältöön on tuottanut hyviä tuloksia ja tämä on fokusalueemme yhä voimakkaammin myös jatkossa, sanoo Alma Consumerin johtaja Kari Kivelä tiedotteessaan.

Hänen mukaansa neuvotteluissa käsitellään työnantajan suunnitelmia toiminnan tehostamisesta ja niiden toteuttamisen mahdollisista vaikutuksista henkilöstöön. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa toimintojen uudelleenjärjestelyt, toimenkuvien muutokset ja siirrot toisiin tehtäviin ja mahdolliset uudelleenkoulutukset irtisanomisten vaihtoehtoina.