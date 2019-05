Sää on epävakaista – jopa lumikuuroja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sää on suuressa osassa maata pilvinen tai puolipilvinen ja aamusta saattaa tulla lumikuuroja.

Aamu on valjennut suuressa osassa maata puolipilvisenä tai pilvisenä. Epävakaisen sään odotetaan jatkuvan koko maassa ja iltapäiväkuuroja kehittyy yleisesti. Illalla ja yöllä laajoilla alueilla on kuitenkin selkeää, kertoo Ilmatieteen laitos.

Aamulla etelä- ja keskiosassa saattaa kehittyä aluksi lumikuuroja, mutta päiväksi ennustetaan yleisesti sadekuuroja ja pilvistä tai puolipilvistä säätä. Illalla sää selkenee, mutta aamuyöllä pilvisyys lisääntyy. Päivän ylin lämpötila voi nousta 10 asteeseen. Yöllä liikutaan alimmillaan yhden ja viiden asteen välillä. Alueella on kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta, illasta alkaen tuuli on heikkoa.

Maan pohjoiosassa on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lumi, vesi- tai räntäkuuroja. Yöllä on monin paikoin selkeää. Päivän korkein lämpötila voi nousta viiteen asteeseen, yön alin saattaa laskeaa kahdeksaan pakkasasteeseen. Tuuli on heikkoa.