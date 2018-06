Aalto-yliopisto ja Nokia vahvistavat yhteistyötä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aalto-yliopisto ja verkkoyhtiö Nokia allekirjoittivat torstaina kumppanuussopimuksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa strategista yhteistyötä. Pyrkimyksenä on myös tukea ihmisten välistä verkostoitumista.

– Nokian tulevaisuuden visiossa automaatiolla on tärkeä rooli, ja se tulee jatkossa enenevässä määrin perustumaan tekoälyyn. Meille on tärkeää, että Suomessa on alan vahvaa osaamista kuten Aallossa ja että sitä edelleen kehitetään ja laajennetaan, kertoo Nokian verkkoliiketoiminnan tutkimuksesta ja teknologiasta vastaava johtaja Lauri Oksanen.

Sopimus kattaa tutkimuksen ohella myös opetukseen, osaamisen kehittämiseen, kampuksen kehittämiseen sekä rekrytointiin liittyvää yhteistyötä. Nokian mukaan Aalto on sille kiinnostava kumppani erityisesti sen tarjoaman monitieteisen osaamisen vuoksi.

– On jännittävää nähdä, minkälaisia mahdollisuuksia yhteistyölle tarjoutuu tulevaisuudessa, kun Aallon kaikki korkeakoulut toimivat Otaniemen kampuksella, lähellä Nokian omaa kampusta. Läheisyys ja uusi viestintäteknologia helpottavat vuorovaikutusta, tiedon jakamista ja eri toimintojen koordinointia. Projektipohjaisen oppimisen ja yrittäjyyden ansiosta Aalto voi luoda opiskelijoille mahdollisuuksia tehdä tiiviimpää yhteistyötä Nokian kanssa, arvioi Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.

Aalto-yliopiston mukaan Nokia on ollut tähän mennessä sen merkittävin yrityskumppani. Tutkimusyhteistyötä on tehty viime aikoina muun muassa Nokia Bell Labsin sekä Aallon ja Helsingin yliopiston yhteisen Nokia Advanced Research Centerin puitteissa. Viime vuonna Nokia Bell Labs nimitti Aallon Distinguished Academic Partner -yliopistokseen.