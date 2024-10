USA:n vaalitulos herättää huolta – näin moni äänestäjä pelkää väkivaltaisuuksia

Yhdysvaltain ensi viikolla pidettävien presidentinvaalien seuraukset herättävät huolta äänestäjien parissa.

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan noin neljä kymmenestä rekisteröityneestä äänestäjästä sanoo olevansa ”erittäin” tai ”varsin” huolissaan väkivaltaisista yrityksistä kumota presidentinvaalien tulos. Yhtä suuri osa kyselyyn vastanneista on huolissaan oikeudellisista pyrkimyksistä vaalituloksen kumoamiseksi.

Noin joka kolmas äänestäjä sanoo olevansa ”erittäin” tai ”varsin” huolissaan paikallistason tai osavaltioiden vaalivirkailijoiden yrityksistä estää vaalituloksen vahvistaminen.

Asiasta uutisoi muun muassa ABC News.

Noin kolmasosa äänestäjistä ei kyselytutkimuksen mukaan ole ”kovin huolissaan” tai ”ei ollenkaan huolissaan” mistään edellä mainituista tapahtumista.

Lähes yhdeksän kymmenestä äänestäjästä on sitä mieltä, että presidentinvaalien häviäjän on myönnettävä tappionsa, kun jokainen osavaltio on laskenut äänensä ja tulos on vahvistettu. Tätä mieltä oli myös kahdeksan kymmenestä republikaanien rekisteröityneestä äänestäjästä.

Kyselyn mukaan vain noin kolmasosa äänestäjistä odottaa republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin myöntävän tappion, jos hän häviää vaalit.

Demokraateilla ja republikaaneilla on tässä hyvin eriävät näkemykset: noin kaksi kolmasosaa republikaanien äänestäjistä uskoo Trumpin myöntävän tappion, kun taas vain noin yksi kymmenestä demokraattien äänestäjästä uskoo tähän.

Lähes kahdeksan äänestäjää kymmenestä uskoo, että demokraattien ehdokas Kamala Harris hyväksyy tuloksen ja myöntää, jos hän häviää vaalit. Näin uskoo myös enemmistö republikaanien äänestäjistä.

Molempien puolueiden jäsenet ovat laajalti huolissaan siitä, kuinka Yhdysvaltain demokratia kestää marraskuun vaalien tuloksen.

Kaiken kaikkiaan noin puolet kyselyyn vastanneista rekisteröityneistä äänestäjistä uskoo, että Trump heikentäisi demokratiaa Yhdysvalloissa ”paljon” tai ”jonkin verran”, jos hän voittaisi, kun taas noin neljä kymmenestä sanoi samaa Harrisista.

Noin kahdeksan republikaania kymmenestä oli sitä mieltä, että Trumpin toinen kausi vahvistaisi demokratiaa ”paljon” tai ”jonkin verran”, kun vastaava osuus demokraateista sanoi samaa Harrisin presidenttikaudesta.

Kyselyn toteutti The Associated Press sekä NORC Center for Public Affairs Research.

ABC:n mukaan kyselyyn vastasi 1072 henkilöä ja se suoritettiin 11.-14. lokakuuta. Tutkimuksen virhemarginaali on ± 4,2 prosenttiyksikköä.