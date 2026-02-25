Ukraina sai USA:lta nootin: Valittaa kuukausia sitten tehdystä iskusta

Ukraina on saanut Yhdysvaltojen ulkoministeriöltä diplomaattisen huomautuksen eli nootin Ukrainan marraskuussa Venäjän Novorossijskiin tekemästä drooni-iskusta.

Asiasta kertoi Ukrainan Yhdysvaltojen-suurlähettiläs Olha Stefanišyna. Stefanišyna korosti, että Yhdysvallat ei ole pyytänyt Ukrainaa pidättäytymään iskuista Venäjän sotilas- ja energiainfrastruktuuria vastaan laajemmin.

– Tämä liittyi siihen, että Yhdysvaltojen taloudelliset edut olivat kärsineet. Olemme ottaneet asian huomioon, Stefanišyna sanoi Ukrainska Pravdan mukaan.

Marraskuun 13. ja 14. päivän välisenä yönä Ukraina iski lennokeilla Novorossijskin satama- ja öljyinfrastruktuuriin. Iskussa vaurioituivat öljysäiliöt, konttiterminaali, muita satamarakennuksia ja yksi alus. Venäjän tuotannon lisäksi Novorossijskin kautta kulkee myös Kazakstanin öljyä. Satama kuljettaa yli 2 miljoonaa barrelia öljyä päivässä, mikä on noin viisi prosenttia maailmanlaajuisista merikuljetuksista.

Financial Timesin mukaan iskussa vaurioitui myös kazakstanilaisen Caspian Pipeline Consortiumin terminaali. Osan siitä omistavat amerikkalaiset Chevron ja Exxon.

Suurlähettiläs Stefanišyna kertoi myös, että Yhdysvaltojen ulkoministeriön nootissa todettiin, ettei Yhdysvalloilla ole tällä hetkellä vastaavan tasoisia taloudellisia intressejä Ukrainassa kuin sillä on Kazakstanissa.

Financial Times kuitenkin muistuttaa, että Kiovassa toimivan Yhdysvaltain kauppakamarin tammikuussa julkaisemien tietojen mukaan Ukrainassa toimivista amerikkalaisyrityksistä 47 prosenttia eli lähes puolet on kärsinyt vahinkoja Venäjän Ukrainaan tekemistä iskuista. Viimeksi lauantaina venäläinen ohjus osui Itä-Ukrainan Trostianetsissa sijaitsevaan Mondelezin tuotantolaitokseen. Mondelez oli yksi ensimmäisistä maahan itsenäistymisen jälkeen tulleista suurista yhdysvaltalaisista sijoittajista. Konserni valmistaa esimerkiksi keksejä, välipalatuotteita, kaakaota ja sulatejuustoa.